冷氣工程合謀案　競委會於審裁處展開第二輪訴訟

競爭事務委員會於去年6月16日，就涉及在香港提供空調工程的合謀案件展開首輪訴訟，並於今日(23日)在競爭事務審裁處展開進一步法律程序，向2間業務實體及1名人士提起第二輪訴訟，分別是安樂機電設備工程有限公司、江森自控香港有限公司、約克國際(北亞)有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。

競委會公布的案情指出，Johnson Controls及安樂機電兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的第一行為守則。競委會公布的案情亦指出，李亦牽涉入違反該守則。

安樂機電已達協議承認法律責任並支付1.5億罰款等

安樂機電於2022年11月，已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，就首輪和第二輪訴訟與競委會訂立合作協議。根據合作協議條款，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任、支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。