冷氣工程合謀案　競委會於審裁處展開第二輪訴訟

競爭事務委員會於去年6月16日，就涉及在香港提供空調工程的合謀案件展開首輪訴訟，並於今日(23日)在競爭事務審裁處展開進一步法律程序，向2間業務實體及1名人士提起第二輪訴訟，分別是安樂機電設備工程有限公司、江森自控香港有限公司、約克國際(北亞)有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。
競委會公布的案情指出，Johnson Controls及安樂機電兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的第一行為守則。競委會公布的案情亦指出，李亦牽涉入違反該守則。
安樂機電已達協議承認法律責任並支付1.5億罰款等
安樂機電於2022年11月，已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，就首輪和第二輪訴訟與競委會訂立合作協議。根據合作協議條款，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任、支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。
競委會向審裁處申請向Johnson Controls及李銳明施加罰款
至於在向Johnson Controls及其前僱員李銳明展開的法律程序中，競委會現正向審裁處申請下列命令，包括宣布Johnson Controls違反了《條例》的第一行為守則，以及宣布李銳明牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向Johnson Controls收取競委會的調查費用；禁止Johnson Controls從事違反該守則的相同行為； 禁止李銳明從事牽涉入違反該守則的相同行為；Johnson Controls須推行有效的合規計劃，以及向兩組答辯人收取競委會的訟費。
本案的入稟標誌著競委會對首輪及第二輪訴訟答辯人的調查已經結束。競委會相信，兩輪訴訟涉及的行為，對本地空調工程服務構成直接或間接的影響，涉及的工程總額逾30億港元。競委會再次提醒所有企業，不應參與反競爭行為，而已從事合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。我們亦呼籲各界保持警覺，並向競委會舉報可疑個案。