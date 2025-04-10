冷鋒周六橫過廣東 狂風驟雨雷暴或夾冰雹

本港近日和暖，昨日市區氣溫達攝氏27.2度，部分地區更達30度。但天文台提醒，一道低壓槽周五會在華中形成，並發展為一道冷鋒，預計周六橫過廣東，一晚間會跌8度，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區，更可能有強陣風或猛烈陣風。市民外出活動記得攜雨具。

一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，天文台預測今明兩日最高仍達26、27度。預料一道冷鋒會在周六橫過廣東，香港將由周五最高27度，逐步下降至周六最低18度，除氣溫下降外，天文台昨提醒，冷鋒前沿可能有颮線(即由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶)，而颮線有機會比冷鋒更早到達該區，所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜冰雹，而今年3月15日影響本港的強烈狂風雷暴正是由颮線所引起。