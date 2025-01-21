冷鋒周日殺到一夜跌8度 年廿九低見11度 大年初一最低13度

下周便是農曆新年，不少人忙於新年前大掃除、辦年貨、逛年宵、買年花、購新衣。天文台預料一道冷鋒會在星期日橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後一兩日影響該區，天氣轉冷及非常乾燥。下周二(年廿九大除夕)氣溫將跌至最低攝氏11度，而大年初一則介乎13至17度。市民外出逛年宵及拜年注意保暖。 昨日是二十四節氣的大寒，廣東地區風勢微弱，普遍晴朗及非常乾燥，而本港昨日多區日間均在逾20度以上，當中市區氣溫為20.9度，元朗、上水等更高達24、25度。

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區雲量增多。隨著該偏東氣流在本周後期稍為緩和，廣東地區天氣和暖，周四及五氣溫介乎18至22度。 預料一道冷鋒會在周日橫過華南沿岸，天文台指，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後一兩日影響該區，天氣轉冷及非常乾燥，本港氣溫將由周日的最高20度，降至下周一最低12度。下周一年廿八傳統上要「洗邋遢」，家庭主婦大掃除時要抵受冰冷的水做清潔。 今年沒有年卅晚，下周二(28日)年廿九已是大除夕，預計最低氣溫進一步下降至最低11度，最高17度；大年初一則介乎13至17度。日夜溫差頗大，市民外出時留意天氣變化。