冷鋒抵港 今日降至最低15度 長者安居協會倡洋蔥式穿搭助保暖

香港天文台昨日發出特別天氣提示，一道冷鋒會自昨午夜前後橫過廣東沿岸，今日本港天氣顯著轉涼，明日及周四市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯；提醒市民留意天氣變化，注意保暖。長者安居協會亦提醒長者注意保暖，又提到患有慢性呼吸病如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化；協會建議長者採用洋蔥式穿搭法，避免穿著過厚衣物，以免增加跌倒風險。

天文台表示，東北季候風正影響廣東。此外，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在昨晚至今日初時橫過廣東沿岸。天文台預測今日天氣顯著轉涼，有一兩陣微雨。氣溫由昨午夜最高約23度，逐步下降至今晚市區最低約15度，新界再低一兩度。吹輕微至和緩偏東風，晚間北風逐漸增強。展望明日及周四市區最低氣溫在14度左右，本周後期天色逐漸好轉。