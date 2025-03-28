冷鋒殺到 一夜跌12度 今29度明日最低17度

夏天來了？天文台昨在市區最高錄得攝氏28.1度，新界部分地區更高逾30度，預計今日天氣仍炎熱潮濕。但一道冷鋒會向南移近華南沿岸，今日稍後溫度急降，24小時內急跌12度，周末至下周初該區天氣清涼及有一兩陣雨，周日低見16度。市民注意溫度變化。

受偏南氣流影響，本港昨日市區最高錄得攝氏28.1度，石崗、元朗等逾29度，而上水和流浮山更分別錄得30.1及31.5度，不少市民改穿短袖衫降溫。天文台指，今日廣東沿岸日間炎熱，天氣較為潮濕，預計相對濕度高達95%，能見度頗低。

炎熱天氣將一夜改變。天文台指，一道冷鋒會在今日向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，屆時局部地區可能有雷暴。預料該冷鋒會在今日稍後至明日初時橫過沿岸地區，本港氣溫將由今日最高29度，逐步下降至明早最低17度，日間氣溫回升至21度，受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初該區天氣清涼及有一兩陣雨。預計周日及下周一氣溫見低16度，隨後季候風逐漸被較乾燥的偏東氣流取代，下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，周四回升至最高25度。