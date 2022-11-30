冷鋒襲港 市區氣溫今晚驟降至15度 周四五跌至13度 打鼓嶺見10度

氣溫驟降，市民要注意保暖。一道冷鋒自昨晚至今早橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，本港氣溫驟降。天文台預測，今日氣溫會顯著下降，市區氣溫由初時約攝氏24度，逐步下降至晚上最低約15度，周四和周五再跌至13度左右，新界再低兩三度。天文台和長者安居協會提醒長者和慢性病患者要注意身體，穿合適保暖衣服。

本港昨午天氣仍似夏天，多區達27、28度，流浮山更一度錄得33.7度高溫。惟一道冷鋒昨晚至今早從廣東北部橫過沿岸地區，受隨後的強烈東北季候風影響，本港氣溫會驟降，即時走進冬天。

天文台預測，今日有一兩陣雨，氣溫顯著下降，市區氣溫由初時約24度，逐步下降至晚上最低約15度，新界再低兩三度。展望明日及周五市區氣溫降至13度左右，新界再低兩三度。至周末氣溫才逐步回升，周六會回升至最高20度，周日更達23度。

據天文台自動分區天氣預報，今日氣溫介乎15至24度，而多區最高和最低氣溫相差高達9度至11度，其中打鼓嶺溫差較大，預計今日最高氣溫為23度，最低氣溫僅得12度；打鼓嶺於周四及周五或低見僅10度。

天文台助理台長陳栢緯提醒，未來數天天氣相當清涼，市民要注意身體，穿合適保暖衣物。陳栢緯表示，攝氏12度或以下為「寒冷天氣」，香港冬季正常範圍是出現9至17日寒冷天氣，惟預計今年相關日數為正常至偏少。

長者安居協會將透過「一線通平安鐘」平台，向長者發出特別天氣提示，提醒他們預早採取應對措施。長者亦可隨時按「一線通平安鐘」查詢當天天氣。受疫情及冬季流感影響，呼籲長者接種相關疫苗。