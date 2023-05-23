凝視三星堆展覽9月舉行 展出120件文物 大部分首來港#四川三星堆

「凝視三星堆」展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2,600至3,300年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中接近半為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部分是首次在四川省外展出。重點展品包括三星堆遺址出土、距今3,000至3,200年的各類青銅面具、青銅人像和黃金面具等。金沙遺址博物館亦提供數件從未在外展出的珍貴文物，包括距今逾3千年的玉鉞等。

四川三星堆遺址隱含古蜀上古時期的高度文明，近年考古發掘再有新成果，出土近1.3萬件文物。香港故宮文化博物館昨日與四川省文博機構簽訂展覽意向合作協議，於今年9月下旬推出特別展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」，預計展出120件距今2,600至3,300年的青銅器和玉器等，大部分是首次在四川省外展出。

吳志華︰兩年前已寫信求合作

香港故宮文化博物館館長吳志華指，三星堆遺址於過去3年的最新發掘，引起全國以至國際社會的極大關注。他在兩年前就向四川省文物局局長寫信望能合作、將三星堆的文物在港展出。博物館與四川省各機構已初步挑選120件文物，約1至2個月後敲定清單。他稱，今年五一黃金周，博物館近半訪客來自內地，料國慶假期的情況相若。博物館吸取經驗，將實施人潮管理，不排除增加開放時間，但預計維持每周休館安排，為文物做保養。

四川省文物考古研究院院長唐飛指戴金面罩人頭像、戴冠縱目面具、立人像、面罩、喇叭形器及鉞，均是首次在港展出；以香港作為它們參展的首站，盼每件文物能帶出不同的歷史、藝術及文化價值，港人能透過展覽了解到古蜀文明的一些重要代表，以及古蜀的歷史和藝術文化價值。

香港故宮文化博物館於展覽期間，將舉辦一系列以古蜀文明為主題的學術研討及公眾教育活動，深化香港和四川等地在古蜀考古和文化領域中的學術交流，闡述中國百年考古成就，購票詳情稍後公布。