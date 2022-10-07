凱施餅店拖欠76萬強積金 積金局：僱主拖欠供款連升3年

在港有四十多年歷史、有數十間分店的凱施餅店，近日捲入拖糧及拖欠強積金供款風波。積金局表示，凱施拖欠員工8月份涉76萬元的強積金供款，又指留意到疫情下，僱主拖欠強積金的情況連續3年上升。今年4至8月，每月平均發出逾2.9萬張通知書，較3年前升近三成半，其中餐飲業受影響較大，預料拖欠供款的趨勢仍會持續。凱施餅店昨發聲明，將於本周內悉數發放牽涉員工的薪資，日後亦會加強與員工溝通。
凱施餅店聲明指疫情以來，經營面對前所未有的嚴峻考驗，已有不同的開源節流方案。因應財務安排，部分員工未獲發8月份薪金，管理層正在跟進，會於本周內安排發放。積金局表示，得悉凱施餅店未有就8月份強積金供款，涉及約580名員工共約76萬元，已即時要求僱主補交。至於9月份供款，就要在下周一或之前繳付。
上月突然結業的連鎖餐廳餅店Crostini，亦有拖欠強積金供款。積金局主席劉麥嘉軒指，留意到疫情下，僱主拖欠強積金的情況連續3年上升。今年4至8月，每月平均發出逾2.9萬張通知書，較去年同期升15%，亦較疫情前的19至20年度同期高34%，其中餐飲業受影響較大，預料拖欠供款的趨勢仍會持續。
她又指，今年4至8月局方已透過直接介入，成功為4.2萬名僱員，追討6,900萬強積金供款，比去年同期多100萬元。她估計是因為政府早前推出保就業計劃，當中申請條件之一是要提供僱員的強積金供款紀錄，因此積金局成功追討的金額亦較多。她表示，如有大型個案，局方會主動聯絡工會或有關員工組織協助他們追討強積金拖欠供款。
孫玉菡：會按法例追討拖欠款項
勞工及褔利局長孫玉菡指，非常關心凱施餅店拖糧事件，勞工處已接觸僱主了解，同時呼籲受影響僱員主動聯絡處方協助，又指一旦出現狀況，員工可透過破產欠薪基金領取欠薪及遣散費。被問及政府會否考慮再推保就業計劃，孫玉菡回應指，該計劃只在疫情這種特殊情況下的一次過措施，強調當局會按法例向僱主追討拖欠的強積金，確保員工權益受保障。