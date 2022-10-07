凱施餅店拖欠76萬強積金 積金局：僱主拖欠供款連升3年

在港有四十多年歷史、有數十間分店的凱施餅店，近日捲入拖糧及拖欠強積金供款風波。積金局表示，凱施拖欠員工8月份涉76萬元的強積金供款，又指留意到疫情下，僱主拖欠強積金的情況連續3年上升。今年4至8月，每月平均發出逾2.9萬張通知書，較3年前升近三成半，其中餐飲業受影響較大，預料拖欠供款的趨勢仍會持續。凱施餅店昨發聲明，將於本周內悉數發放牽涉員工的薪資，日後亦會加強與員工溝通。

凱施餅店聲明指疫情以來，經營面對前所未有的嚴峻考驗，已有不同的開源節流方案。因應財務安排，部分員工未獲發8月份薪金，管理層正在跟進，會於本周內安排發放。積金局表示，得悉凱施餅店未有就8月份強積金供款，涉及約580名員工共約76萬元，已即時要求僱主補交。至於9月份供款，就要在下周一或之前繳付。

上月突然結業的連鎖餐廳餅店Crostini，亦有拖欠強積金供款。積金局主席劉麥嘉軒指，留意到疫情下，僱主拖欠強積金的情況連續3年上升。今年4至8月，每月平均發出逾2.9萬張通知書，較去年同期升15%，亦較疫情前的19至20年度同期高34%，其中餐飲業受影響較大，預料拖欠供款的趨勢仍會持續。