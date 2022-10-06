凱施餅店拖糧｜凱施承認部份員工8月份工資未發放 將於本周內安排悉數發放(更新)

凱施餅店被指在疫情下拖欠部分員工薪金。(涉事餅店官網圖)

【10月6日更新】凱施餅店今天發出聲明回應事件，表示受到長達兩年多的新冠疫情衝擊，凱施在經營上面對前所未有的嚴峻考驗，又承認由於財務上的安排，部份員工8月份工資未有及時如期發放。

聲明指，連日來，管理層正積極跟進， 事件中牽涉的員工薪資，將於本周內安排悉數發放，公司日後亦會加強與員工溝通。

積金局：約580員工被拖欠約76萬供款

【19:00更新】積金局表示，高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況。因應有關凱施餅店懷疑拖欠薪金的報道， 積金局已經主動聯絡工聯會酒店及餐飲從業員協會，進一步瞭解情況以便就拖欠強積金供款提供協助。根據積金局調查資料顯示，凱施餅店在8月份的供款期供款日為9月13日，拖欠強積金供款共約76萬元，涉及約580名員工。而8月份之前的供款期，該餅店亦有零星的拖欠強積金供款情況，涉及約10,000元。

積金局早前在受託人報告中得悉凱施餅店未有作出8月的強積金供款時，已立即聯絡僱主要求補交欠款。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。至於9月份供款， 如有關僱主未有在10月10日或之前作出供款，局方亦會採取追討行動。積金局呼籲若有受聘於凱施餅店的僱員，懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過熱線2918 0102或電郵[email protected]與積金局聯絡，以便局方跟進。

凱施餅店被爆拖糧 工會促資方本周發放薪金

【17:03更新】在港有40多年歷史、擁數十間分店及約800名員工的凱施餅店被揭在疫情下欠薪，酒店及餐飲業員協會今日(5日)在網上發聲明，表示凱施餅店出現拖糧情況，希望僱主能盡快兌現及履行承諾，本周內向欠薪的員工發放工資，工會將密切跟進。

七成員工能 準時出糧

聲明提到，工會已與凱施餅店取得聯擊，並獲悉最新情況，凱施餅店管理層已向員工發內部通告，據悉大部分員工(約70%)能準時出糧，現影響部分員工，餅店現正努力尋求解決方案，並希望在短期內處理有關欠薪事宜。

工會指，在新冠疫情下，餅店生意受影響屬不爭事實，但工會希望僱主能盡快兌現及履行承諾，於周內向欠薪的員工發放工資，又呼籲有需要的凱施餅店員工，可聯絡工會。