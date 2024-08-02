凱旋而歸獲逾百人接機 江旻憓：勿以成績衡量運動員努力

港隊在今屆巴黎奧運勇創佳績。在比賽中勇奪女子重劍金牌的江旻憓，昨日清晨與劍擊隊友陳諾思返抵香港，獲逾百名市民在機場迎接。雖然乘搭長途機，但江旻憓未見倦容，甫見市民與傳媒即展現招牌笑容。江旻憓表示，很高興回到家，並感謝所有來接機的人，更不時向市民展示金牌及獻上飛吻；她又準備成立慈善基金，冀推廣劍擊，特別想幫助小朋友參與運動。
江旻憓及陳諾思在文化體育及旅遊局長楊潤雄的陪同下步出機場。兩人手捧鮮花，精神奕奕，江旻憓面對大批接機市民及傳媒，即展現招牌燦爛笑容。她更興奮得不時舉起努力而戰所得來的奧運金牌。
被問到參加巴黎奧運，與參加上屆東京奧運感受有甚麼不同時，江旻憓稱：「上屆輸了之後，要面壁思過及隔離21日，用了很多時間沉澱及找回繼續訓練的動力。今日回到香港，見到這麼多人，我覺得很感動，希望大家都開心。」江旻憓又稱，回港後會先探望好久不見的父親。江旻憓又被問到「已屆30歲」之後有何計劃，她笑了一下再回應：「對，救命，我30歲了……很想見多些小朋友，讓更多人分享到這面金牌的喜悅及與大家慶祝。」江旻憓又表示，好想「滑少少雪」，因為之前一直怕弄傷膝蓋，現在可去滑雪。
有意成立慈善基金推廣劍擊
對於奪金後可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發600萬元獎金，江旻憓表示有意成立慈善基金，藉此推廣劍擊運動及幫助小朋友。
另外，張家朗及何詩蓓亦先後奪得奧運獎牌，江旻憓表示祝賀，同時她認所有運動員都非常努力，不可單憑成績去衡量他們的努力及對運動的熱愛，希望大家繼續支持香港運動員。她又感謝劍擊前輩們的付出，指他們即使資源有限，仍努力爭取佳績，令這一輩的運動員有更多資源追尋夢想，並希望所有運動員都幸福。
不少市民得知江旻憓返港，專程到機場接機。有市民帶同手寫信到機場迎接，認為江旻憓是真誠和努力的運動員，希望透過信件送上祝福。亦有市民感謝她為港奪金，即使面對困難也不放棄，樂觀面對，是香港人的榜樣。