凶宅買家入稟追110萬 指業主及地產顧問涉訛稱單位非凶宅

鴨脷洲海怡半島怡麗閣某三房單位，今年三月以1100萬元成交。買家指業主及利嘉閣高級物業顧問莊國華訛稱該單位非凶宅，令她相信後購入單位並先付了110萬元訂金。她其後發現16年前有人在該單位自殺身亡，認為二人故意作出失實陳述，利嘉閣亦違反謹慎責任，故入稟高等法院向業主及利嘉閣追討已付的110萬元訂金及有關損失，要求法庭頒令解除相關合約。



原告人為涉案單位買家張秀萍，被告人為涉案單位業主李芬儀及利嘉閣地產有限公司（Ricacorp Properties Limited）。入稟狀指，原告透過利嘉閣物色海怡半島的物業，高級物業顧問莊國華約在2022年3月27日介紹海怡半島2期怡麗閣（10座）14樓B室予原告，原告問及該單位是否凶宅或曾否有特別事故發生時，李及莊均指該單位不是凶宅，亦沒有任何特別事故發生過。原告相信二人所說後，簽約以1100萬元購入單位，先付了110萬元訂金。



但原告在物業成交後發現二人所說並不屬實，她約在2022年5月29日透過網上資料及新聞報導，確認曾有一名趙姓男子在該單位自殺身亡。她透過其他地產經紀得知該單位為凶宅屬行內廣傳的事實，故認為莊一定知道該單位為凶宅。原告明言如她知道該單位是凶宅或有特別事故發生過，她絕對不會有意購買該單位。原告指李莊二人明知而作出失實陳述，利嘉閣亦違反謹慎責任，故入稟追討110萬元訂金及有關損失，要求法庭頒令解約。

