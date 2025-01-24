出任6年醫管局行政總裁 高拔陞7月約滿離任

醫管局行政總裁高拔陞今年7月合約屆滿後，將不會再續任。他指，已完成兩屆共6年任期，與一般政府公職時間相若，加上當局已順利從疫情過渡，相信現時是合適時機離任。醫管局主席范鴻齡稱，過去數個月多番挽留無果，當局將聘用獵頭公司招聘，期望未來半年完成及有足夠時間交接。
高拔陞作出不續約決定後，醫管局大會內務會議昨通過開展行政總裁招聘程序。高拔陞昨與傳媒茶聚表示，不再續任對醫管局和政府而言也是很大決定，中間經過多次討論，包括商討如何交接、何時最適合，明年60歲的他又稱年紀已經「有返咁上下」，因此決定離開，笑言自己多年來都說要退休。
記者提問有助醫管局反省
本身是老人科專科醫生的高拔陞，卸任後計劃先休息一段時間，未來有意重返臨床或參與教學工作，但暫未有與任何機構商討。回顧過去5年半的任期，高拔陞形容不同時期有起有跌，中間亦面對不少困難，但強調擔任這個崗位便要對機構負責任，「做公職要對得人對得住自己。」他又感謝醫管局員工和朋友多年來支持他，讚揚同事不多計較，團結程度超乎想像。
2019年上任的高拔陞，先後要面對醫護罷工和應對3年疫情，坦言有時要答記者的問題雖然「有啲痛苦」，但的確幫到醫管局反省，特別是作為服務提供者，對部分事情或覺得理所當然，但會發現與使用者所想的是「兩個世界」。他昨亦向員工發信公布消息，期望日後以另一身份繼續回饋醫療系統、貢獻社會。
盧寵茂高度肯定和感謝
范鴻齡表示，醫管局大會和他都表示十分惋惜，雖然不捨不願但亦尊重其決定，醫務衛生局長盧寵茂亦高度肯定和感謝高拔陞為公營醫療系統作出的貢獻。