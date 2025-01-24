出任6年醫管局行政總裁 高拔陞7月約滿離任

醫管局行政總裁高拔陞今年7月合約屆滿後，將不會再續任。他指，已完成兩屆共6年任期，與一般政府公職時間相若，加上當局已順利從疫情過渡，相信現時是合適時機離任。醫管局主席范鴻齡稱，過去數個月多番挽留無果，當局將聘用獵頭公司招聘，期望未來半年完成及有足夠時間交接。 高拔陞作出不續約決定後，醫管局大會內務會議昨通過開展行政總裁招聘程序。高拔陞昨與傳媒茶聚表示，不再續任對醫管局和政府而言也是很大決定，中間經過多次討論，包括商討如何交接、何時最適合，明年60歲的他又稱年紀已經「有返咁上下」，因此決定離開，笑言自己多年來都說要退休。

記者提問有助醫管局反省 本身是老人科專科醫生的高拔陞，卸任後計劃先休息一段時間，未來有意重返臨床或參與教學工作，但暫未有與任何機構商討。回顧過去5年半的任期，高拔陞形容不同時期有起有跌，中間亦面對不少困難，但強調擔任這個崗位便要對機構負責任，「做公職要對得人對得住自己。」他又感謝醫管局員工和朋友多年來支持他，讚揚同事不多計較，團結程度超乎想像。 2019年上任的高拔陞，先後要面對醫護罷工和應對3年疫情，坦言有時要答記者的問題雖然「有啲痛苦」，但的確幫到醫管局反省，特別是作為服務提供者，對部分事情或覺得理所當然，但會發現與使用者所想的是「兩個世界」。他昨亦向員工發信公布消息，期望日後以另一身份繼續回饋醫療系統、貢獻社會。