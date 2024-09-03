出售含有未標示受管制藥物成分產品 警拘37歲女子

衞生署今日(3日)表示，警方拘捕一名37歲女子涉出售含有未標示受管制藥物成分之產品，非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。衞生署發言人強烈呼籲，已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室的衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署早前在市場監測期間，透過一個網上銷售平台獲得上述產品樣本作化驗；結果顯示，該產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》(第138章)(《條例》)下的第1部毒藥「倍他米松戊酸酯」。「倍他米松戊酸酯」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。