出外慶祝注意安全 蘭桂坊今晚單向疏導人流

在南韓人踩人慘劇陰霾下，昨晚續有市民盛裝打扮到蘭桂坊應節。有小朋友打扮成天使、魔鬼、南瓜和電影英雄人物等，更互相交換糖果；亦有人因應疫情打扮成快速檢測棒。有人則手持白花和告示，悼念南韓人踩人事故死難者。大批軍裝警員不時在蘭桂坊巡邏，以防事故發生。

萬聖節前夕適逢南韓首爾梨泰院發生人踩人慘劇，中環蘭桂坊的人流管制安排備受關注。警方指中環蘭桂坊於昨日和今晚只容許單向人流前進，並預留緊急通道處理突發事件。蘭桂坊協會稱大型活動前一直有與不同政府部門溝通，並會提高警覺，籲市民毋須太擔憂。特首李家超要求保安局密切留意南韓事故發展，保安局長鄧炳強則指暫時未收到有港人求助個案，並呼籲市民出外慶祝時注意人身安全。

籲勿在斜路停留聚集

蘭桂坊於1993年元旦亦曾發生造成21人死亡、63人傷的人踩人慘劇，事後獨立調查報告建議當局就大型活動制定人流管制措施。中區助理指揮官周詠儀昨表示，昨日和今日兩晚會在蘭桂坊一帶實施人流管制，屆時只容許單向人流前進。她呼籲前來的市民不要在斜路停留聚集，並遵從警員指示有序出入。警方會預留緊急通道處理突發事件，以便警方及救護人員可盡快到達現場，附近街道會視乎人流而封閉。

周詠儀又指，一直有為不同活動作風險評估，而在蘭桂坊的人流管制有多年經驗，今年管制措施與往年相若，其他區份亦有部署警力，相信有足夠人手處理所有突發事件。

蘭桂坊協會總監張素媚指，今年萬聖節前夕為星期一，市民翌日亦要上班，加上南韓事故，或影響市民的玩樂意欲。惟她表示，蘭桂坊有二、三十年舉辦大型活動經驗，每次都與警方、運輸署和食環署等部門預先開會協調。現場已設立緊急救援通道和救護站，警方亦派出具經驗人員駐守管制入場人數等，相信足以應付人流；各方在南韓意外發生後亦會提高警覺，故市民可放心過節。

特首李家超昨早在社交平台上就南韓首爾慘劇致哀悼和慰問，稱已要求保安局密切留意事件發展，了解有否港人求助，以提供支援。保安局長鄧炳強指入境處昨未收到有港人求助個案，如有任何港人要求幫助，定會全力協助。