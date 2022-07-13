出席首場「前廳交流會」　李家超：盼令行政立法關係推上無限台階 (更新)

【11:10更新】行政長官李家超出席首次立法會「前廳交流會」後見傳媒，他表示滿意成果，感謝出席議員積極參與，形容氣氛非常好，討論坦誠，有提出想法及實際問題。他信心未來持續溝通，可以令政府制定政策及法律，更加符合市民需要。

稱盼未來可「一變十、十變一百、一百變無限」

李家超續稱，期望在行政主導及「愛國者治港」下，行政立法關係可推上新台階。他指今次只是雙方交流新起點的第一步，希望未來可以「一變十、十變一百、一百變無限」，令到香港在「愛國者治港」原則下，行政和立法關係可以為市民真正做到實事，令市民受惠，是他的宏景，希望今後令行政立法關係推上無限的台階。他又希望，今次能夠做到示範作用，給他的團隊建立與議員良好認識、溝通及發展的基礎。

立法會主席梁君彥就表示，「前廳交流會」成果良好，可以建立行政立法的新常態，希望在特首領導下，雙方關係有良好發展。

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【09:30】行政長官李家超建議立法會設立「前廳交流會」，以增加行政和立法交流，他今早就帶領政務司長陳國基、政務司副司長卓永興、財政司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、律政司長林定國、律政司副司長張國鈞，以及特首辦主任葉文娟，在立法會主席梁君彥陪同下抵達立法會前廳。李家超到達前廳後，與一眾官員和議員在前廳門口合照。

分 3個時段進行 每段 25 分鐘

「前廳交流會」將分3個時段進行，每時段25分鐘，約30人，在上午9時15分開始，預計10時45分結束。

選委界立法會議員謝偉俊早前回應「前廳交流會」會否取代立法會「短問短答」方式時表示，辯論文化作風似乎在中國人社會不是「咁習慣」，有時候上心就會不好，但私下形式不會有面子的喪失或不開心問題，減少麻煩或「牙齒印」。