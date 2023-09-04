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2023-09-04 19:25:00

出現偽冒八達通公司電郵 八達通提醒市民慎防

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偽冒八達通公司電郵 八達通提醒市民慎防 (資料圖片)

偽冒八達通公司電郵 八達通提醒市民慎防 (資料圖片)

八達通卡有限公司表示，有偽冒由該公司發出的電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人資料；澄清，八達通公司沒有發出該電郵或與該虛假電郵有任何關係，並提醒公眾留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，=切勿向可疑發件人提供任何個人資料；若市民電郵有任何疑慮，或者曾向上述可疑電郵提供個人資料，可致電2266 2222與八達通聯絡。

金管局提醒受騙人聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案

金管局亦表示，留意到八達通卡有限公司有意欺詐網站及偽冒電郵的新聞稿，又指有關儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件；提醒公眾，任何人士若曾向該網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該網站或電郵進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心(電話號碼：18222)。

 

虛假電郵内容(八達通公司圖片)

虛假電郵内容(八達通公司圖片)

已知涉及該儲值支付工具持牌人匯報的欺詐網站及偽冒電郵如下:

hxxps://texasboomelite[.]com/g/cn

hxxps://quitosaludable[.]gob[.]ec/oct_en.html

hxxp://www[.]monre[.]gov[.]la/media/oen/

hxxps://www[.]pamainfissi[.]com/soft/cn/

hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_cn

hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_en

xksiki@uniwa[.]gr

admin@careerride[.]com

peterr@serenityoakswellness[.]com

 

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