出現偽冒八達通公司電郵 八達通提醒市民慎防

八達通卡有限公司表示，有偽冒由該公司發出的電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人資料；澄清，八達通公司沒有發出該電郵或與該虛假電郵有任何關係，並提醒公眾留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，=切勿向可疑發件人提供任何個人資料；若市民電郵有任何疑慮，或者曾向上述可疑電郵提供個人資料，可致電2266 2222與八達通聯絡。
金管局提醒受騙人聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案
金管局亦表示，留意到八達通卡有限公司有意欺詐網站及偽冒電郵的新聞稿，又指有關儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件；提醒公眾，任何人士若曾向該網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該網站或電郵進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心(電話號碼：18222)。
已知涉及該儲值支付工具持牌人匯報的欺詐網站及偽冒電郵如下:
hxxps://texasboomelite[.]com/g/cn
hxxps://quitosaludable[.]gob[.]ec/oct_en.html
hxxp://www[.]monre[.]gov[.]la/media/oen/
hxxps://www[.]pamainfissi[.]com/soft/cn/
hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_cn
hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_en
xksiki@uniwa[.]gr
admin@careerride[.]com
peterr@serenityoakswellness[.]com