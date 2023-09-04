出現偽冒八達通公司電郵 八達通提醒市民慎防

八達通卡有限公司表示，有偽冒由該公司發出的電郵，內附連結令客戶點擊至未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人資料；澄清，八達通公司沒有發出該電郵或與該虛假電郵有任何關係，並提醒公眾留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，=切勿向可疑發件人提供任何個人資料；若市民電郵有任何疑慮，或者曾向上述可疑電郵提供個人資料，可致電2266 2222與八達通聯絡。