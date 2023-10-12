出行易App知實時收費 三隧分時段收費12.10實施

三隧分流方案第二階段的「分時段收費」於12月10日清晨5時實施，私車家和電單車將受影響，隧道費將按繁忙、一般、非繁忙等不同時段收取，即所謂「644」方案；每個時段之間設「每兩分鐘兩元」遞升和遞減收費。西隧繁忙時段私家車收費60元；紅隧及東隧則40元；非繁忙時段則劃一收費20元。運輸署指，就調整收費設過渡時段，是為避免「差一秒，差40元」，出現司機衝閘過海混亂。

運輸署續指，隧道收費在平日繁忙時段(60/40元)與非繁忙時段(20元)之間，會有以「每兩分鐘兩元」遞增或遞減方式調整。三隧收費上午7時半起，由20元起每2分鐘續升2元至最高收費(西隧︰上午8時08分；紅隧及東隧︰上午7時48分最高收費，即分別收60及40元)；最高收費將「橫行」至上午10時15分，之後開始每2分鐘遞減2元，至10時43分三隧收費會同時回復至一般時段的30元。

第二輪過渡時段由下午4時半起，由30元遞增(西隧︰下午4時58分、紅隧及東隧：下午4時38分升至最高收費，分別收60及40元)，「橫行」一段間至晚上7時，之後再開始遞減，至7時38分三隧收費會同時回復至非繁忙時段的20元。三隧在假日只分一般時段及非繁忙時段，私家車分別劃一收25及20元。

至於的士和其他商用車種，周一至日全日分別維持劃一收25元和50元。運輸署解釋，分時段收費只適用於私家車同電單車，而的士和其他商用車涉及乘客收費，擔心會引起混亂，故維持劃一收費。

署方透露，香港出行易網頁及手機App10月中將推出隧道費查詢功能；部分收費點亦設隧道費顯示屏實時顯示收費水平。政府料措施實施後會減少10%繁忙時間的過海私家車流，整體車流減5%；盼紅隧車龍由駿發花園縮減至女童軍總會，減輕車龍對非過海交通的影響。