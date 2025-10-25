出身基層傳承父母助人愛心　全家共助養120個小朋友

張力耘全家共助養120個小朋友

人無法選擇出身，生於貧困地區的孩子更需終日為生計奔波。61歲的張力耘自90年代起以父母名義與家人助養孩子，更傳承這顆愛心，與太太和子女合共助養了約120個孩子。他8月便與其中一位來自蒙古的助養孩子會面，親睹他得以改寫人生，成為青年領袖。 來自蒙古的Telmen經宣明會幫助後成為青年領袖，8月份來港參與青年領袖訓練時首次與張力耘見面，二人一見如故，由Telmen的喜好談到感情生活、玩骨棋到一起打籃球，彷彿像兩父子。在草原生活的Telmen從未見過海鮮，張力耘還像爸爸一樣教Telmen吃鮮蝦，還介紹各款香港點心，讓Telmen感到非常新奇。 出身基層曾豆腐花撈飯 回憶60年代的香港，張力耘形容當時經濟環境艱難，貧窮是社會常態。他憶述中學時期，家中經常入不敷支，有時更需向親友借錢度日：「我小時候也捱過窮，試過買不起蔬菜，要豆腐花撈飯，最差住過木屋、鐵皮屋。」其後他憑著好成績入讀了傳統名校，深感貧富階層之間生活方式的差距，例如有家境較差的同學要半工讀，讓他更明白教育的重要，希望貧困的孩子可以有「第二機會」擺脫貧窮。



在大學時期，因入住宿舍的傳統，他與幾位同學合資助養了一個孩子，覺得可以幫助到孩子的成長，沒想到這個無心插柳的舉動，為他和家人日後的助養歷程播下了種子。大學畢業數年後，張力耘的工作轉趨穩定，第一個孩子出生後逐萌生定期助養的想法，開展了他一家的助養歷程。 他坦言，雖然小時候經歷過貧困，但父母仍然堅持熱心幫助其他有困難的人，這份身教讓張力耘體會到真心真意助人的意義：「幫助別人有很多方式，金錢固然有用，但不是唯一的方法。今日你幫我，他日我幫你，我相信這是父母給我的身教。」張力耘承傳了父母這份精神，孩子也潛移默化，承傳了這份愛心。其中一名女兒不但熱心公益，現時亦於動物福利機構任職。 經歷人生跌宕後重返助養行列 張力耘在90年代先以父母的名義開始助養孩子，起初大約助養4至5名孩子。張力耘本身是一名商人，經歷過97年金融風暴和2003年沙士的跌宕，曾經一度中斷助養，並在2004年後再次返回助養行列。現時他和太太及子女合共5人，每人平均助養了15個孩子，整個家庭在這數十年間，合共助養了超過120名孩子。