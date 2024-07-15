分享抗逆技巧「MANGO」 臨床心理學家寄語考生︰文憑試不代表一切

中學文憑試放榜在即，考生及家長難免焦慮。在壓力的影響下，考生或會出現不同程度的身心健康問題。青山醫院臨床心理學家張嬋玲指，除留意情緒變化，身體出現如肌肉緊繃或腸胃不適等，亦可能因壓力過大而發出訊號，考生應多加留意。她就文憑試放榜提供抗壓「貼士」，盼助考生及家長以平常心面對放榜。

身體不適或因壓力過大

張嬋玲提醒考生須時刻留意身體及情緒狀態，不要與身體「失聯」。情緒會較容易被感知，出現負面情緒或會導致異常行為，如失眠或嗜睡、食慾不振或暴食等。除情緒變化，如壓力過大時，身體亦會發出訊號，如肌肉緊繃，腸胃不適或緊張性頭痛。她提議考生多做有益身心的活動舒緩壓力，如行山或做運動等。考生亦可多做靜觀練習分散注意力，避免注意力過分集中於自己，如沐浴時感受水流流在身體上的觸感；喝茶時多留意茶的顏色、細心感受氣味，品嘗味道。