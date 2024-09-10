分店欠租5月遭入稟追849萬 PURE Fitness：已與業主解決問題

舒適堡結業風波引發市民熱議本港健身業發展。另一連鎖健身中心PURE Fitness，亦被指其位於觀塘宏利廣場的分店，自本年5月起拖欠租金和其他雜費。舖位業主上周五入稟高等法院，向PURE Fitness追討欠款849萬元和相關損失，並要求對方把舖位交出。PURE Fitness昨表示，已跟業主成功解決租約問題，並指對方已撤回訴訟。

根據入稟狀，原告即PURE觀塘分店舖位業主新加坡房地產投資公司豐樹產業的子公司Sunstone KB (HKSAR)Limited，與被告Pure Fitness (LP) Limited於2019年9月簽訂6年租約，首兩年月租126.4萬元，第3至4年月租146萬元，第5至6年月租165.7萬元。