分析指貧富差距擴大至57.7倍 樂施會：港首季貧窮率達兩成

樂施會分析政府統計處數據，發現今年首季整體貧窮率達20%，即逾136萬人處於貧窮狀態。港澳台項目總監黃碩紅稱，按住戶每月收入中位數劃分，最富裕的一成住戶家庭月入中位數，在今年首季達13.2萬元，較疫情前的2019年上升逾一成，相反最貧窮的一成住戶，同期家庭月入中位數就被凍結4年的最低工資拉低至2,300元，較疫前大跌34%。

疫後社會陸續復常、經濟逐漸復甦，但樂施會報告指出，今年第一季度的香港整體貧窮率達兩成，低收入和高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化，疫情前後的貧富差距更擴大至57.7倍，成2010年以來最大差距，促請政府採取措施收窄貧富差距、改善基層就業狀況。

疫下臨時職位消失減基層工作

黃碩紅指，比較最貧窮及最富裕的一成住戶月入中位數，貧富差距已由疫前的34.3倍，進一步擴大至57.7倍，是2010年以來最大差距，反映即使疫情過去、社會復常，低收入和高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化，當中低收入家庭不僅未能受惠於經濟復甦，還要面臨新挑戰。

在經濟活躍人口方面，今年首季有近21萬人在職貧窮，其中近六成有全職，而失業人士當中則有逾四成處於貧窮狀態。黃碩紅解釋，過去幾年疫下的新工作崗位已逐漸消失，如清潔工、防疫檢疫等工作人員，亦有逾四分之一貧窮在職人士從事的「零售、住宿和餐飲服務」行業正逐步電子化，導致基層崗位數量減少。另外，貧窮失業人口當中有六成因被遣散或解僱而失業，反映基層工友在疫後仍面對極大的就業不穩定。

至於非經濟活躍人口就有110.6萬人，較疫情前上升10.6%，最主要的兩個群組為退休(60.5%)和料理家務(19.3%)。助理研究及倡議經理梁名峰稱，除有貧窮婦女因託兒服務不足，令其勞動參與率比非貧窮婦女的低之外，較過往加劇的人口老化現象也值得擔心。尤其今年首季非經濟活躍貧窮人口當中，有54.5%已年滿65歲，其中62.9%更覆蓋在須經資產審查的社會福利範圍內，惟年滿65歲非經濟活躍長者貧窮率仍達39.8%，反映香港長者的防貧保障效果仍有不足。

梁名峰總結，疫後香港貧窮率不跌反升的最大原因，是非經濟活躍人口比例的上升，也因此預計今年第二季的貧窮情況，不會因最低工資的調整而大幅改善。

倡最低工資增至48.5元

樂施會總裁曾迦慧認為，愈發嚴重的貧富懸殊是政府施政的首要問題，貧窮家庭疫後復原程度非常緩慢，「跌落去」的情況甚至較疫前更嚴重，對整體社會響起警號，呼籲政府在考慮進一步輸入外勞前，先透過調高最低工資至每小時48.5元的建議水平，創造就業等誘因助基層就業。她又建議政府建立墟市系統及「墟市種籽基金」、設立「起始租金」制度等，以及透過「官商民」合作，投放資源和支持更多具社會影響力的創新扶貧項目，擴大慈善事業的規模和影響，使家庭得到合理、體面的生活，盼建議可納入新一份《施政報告》。