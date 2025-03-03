分析調查三成女受訪者 過去3年曾受職場性騷擾 六成人無即時處理 不足一半企業訂立指引

職場性騷擾時有所聞，而並非所有受騷擾人士都「投訴有門」。民建聯婦女事務委員會公布有關女性「職場性騷擾」調查。結果顯示，逾三成受訪者過去3年曾遇過職場性騷擾，近兩成涉言語或文字。另外，調查亦發現，六成受訪者遇到職場性騷擾時沒作處理。委員會呼籲社會關注女性在職場上遭受性騷擾的問題，並敦促企業制定「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，保障女性員工。
調查在上月11至21日以網上問卷方式，分別向企業及女性僱員發放，最終成功向104間中小企業發送問卷。結果顯示，96.2%受訪企業或管理人員知悉公司應一律受到《性別歧視條例》規管，惟只有45.2%企業表示有訂立「性騷擾指引聲明」。此外，90.4%受訪者稱，在過去3年並沒有接受過與職場性騷擾相關培訓課程；僅65.4%表示有充分信心掌握職場性騷擾的定義和行為。
女性僱員調查方面，從311份成功回收問卷中，有超過三成受訪者，在過去3年都遇到不同情況的「職場性騷擾」。其中涉及言語/文字/電子訊息的佔最多，為19.9%；其後依次為涉及性的非言語暗示和有身體接觸，分別佔18.8%和18.4%。
近三成受訪者稱「見慣不怪」不處理
調查又發現，當遇上到「職場性騷擾」時，有六成受訪者沒作出處理。不作處理的原因眾多，其中以「工作常見情況，見慣不怪」佔最多，為27.5%；其次為「不想令情況變壞或關係惡化」，佔25%。此外，亦有17.5%受訪者認為處理並沒有幫助。其他原因還包括不清楚投訴途徑、害怕受去工作和投訴程序繁複等。
民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆表示，雖然絕大多數受訪企業和受訪者都認同企業有責任保障在職婦女的安全與福祉，但實際情況不理想，僅9.6%受訪企業和25.7%受訪女性員工表示曾接受過相關培訓。她呼籲，社會更加關注女性在職場遭遇性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制定「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，推行嚴謹的員工守則，並提供適切的培訓，保障女性員工免受性騷擾的傷害。
朱崇文：讓員工知悉公司投訴渠道
平等機會委員會行政總監朱崇文表示，調查結果與平機會內部數字相若，而性騷擾問題一直存在，受害人很多都選擇啞忍。他表示，要令員工知悉公司投訴渠道；又稱培訓也十分重要，可以讓管理層掌握職場性騷擾定義。
香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀稱，部分大型企業有資源設專人處理投訴，惟中小企未必能做到，員工投訴的可能正是老闆，只能在離職和啞忍中抉擇。她認為，應鼓勵企業無論規模大小，應參考平機會的指引，制訂公司「性騷擾政策」，並須向全體職員包括向新入職職員發布及解釋。