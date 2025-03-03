分析調查三成女受訪者 過去3年曾受職場性騷擾 六成人無即時處理 不足一半企業訂立指引

職場性騷擾時有所聞，而並非所有受騷擾人士都「投訴有門」。民建聯婦女事務委員會公布有關女性「職場性騷擾」調查。結果顯示，逾三成受訪者過去3年曾遇過職場性騷擾，近兩成涉言語或文字。另外，調查亦發現，六成受訪者遇到職場性騷擾時沒作處理。委員會呼籲社會關注女性在職場上遭受性騷擾的問題，並敦促企業制定「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，保障女性員工。

調查在上月11至21日以網上問卷方式，分別向企業及女性僱員發放，最終成功向104間中小企業發送問卷。結果顯示，96.2%受訪企業或管理人員知悉公司應一律受到《性別歧視條例》規管，惟只有45.2%企業表示有訂立「性騷擾指引聲明」。此外，90.4%受訪者稱，在過去3年並沒有接受過與職場性騷擾相關培訓課程；僅65.4%表示有充分信心掌握職場性騷擾的定義和行為。

女性僱員調查方面，從311份成功回收問卷中，有超過三成受訪者，在過去3年都遇到不同情況的「職場性騷擾」。其中涉及言語/文字/電子訊息的佔最多，為19.9%；其後依次為涉及性的非言語暗示和有身體接觸，分別佔18.8%和18.4%。