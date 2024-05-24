分飾公安警察多角行騙 25歲男被捕涉5案400萬元

受害人包括學生、家庭主婦、售貨員和文員，上月分別接獲假冒內地公安的電話，指控他們涉及內地洗黑錢和其他刑事犯罪活動。騙徒訛稱由於案件涉及本港執法人員及銀行職員，以案件保密及避免影響辦案為由，警告事主不可洩露案情，否則即時被逮捕及凍結資產，藉以斷絕親友或執法人員聯絡。

騙徒獲得事主初步信任後會相約見面，要求簽署印有內地公安及金管局蓋印的偽造保密協定，其後要求受害人以現金或轉賬的方式交巨額保證金，以證清白，又訛稱調查案件後會歸還款項。騙徒得手後失聯，受害人始懷疑受騙報警。

新界南總區刑事總督察庾博瀚昨交代案情表示，被捕男子報稱無業，主要負責與事主接洽會面，涉一人分飾多角，包括穿上印有公安徽章的領帶扮特務警察，又或假扮香港警察，並向受害人出示偽造的委任證。警方昨日將他拘捕，並檢獲案發時所穿的衣物和一張偽造的香港警察委任證，偽造公安徽章、公安和金管局蓋印，以及打印機和過膠機等疑用作行騙工具。