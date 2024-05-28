列盛事活動 11月中舉行 樂施毅行者增40公里路線

已被列入香港下半年度盛事之一的樂施毅行者2024將於11月15至17日舉行，適逢活動的40周年，今年除100公里賽事，大會首度增設40公里賽事，參賽者須於20小時內完成約40公里路線，料適合經驗較少或從未參加的公眾人士參與。主辦方樂施會指今年約1,300隊名額，估計可籌得4千萬元善款。

(左起)曾迦慧、陳國強和陳智思。

樂施毅行者2024今年主題為「毅行40『堅』並肩」，寓意參加者及樂施會堅毅、團結精神。樂施毅行者督導小組召集人陳智思認為，今年活動列入盛事之一，有助吸引更多國際團隊來港參賽；並透露目前已邀請約3支來自英國、南韓及西班牙隊伍來港參賽，期望活動將來更可成為國際盛事。他預期今年可籌得4千萬元款項，用作樂施會全球工作上。

樂施會總裁曾迦慧透露，款項會用於樂施會與合作夥伴推出新一期迷你倉計劃，讓劏房戶可將物品暫存放於迷你倉，以增加生活單位空間，改善劏房戶生活環境，同時會為基層家庭兒童提供免費英語補習，以及用於內地及尼泊爾扶貧工作，例如提供抗災能力較強種子，確保農作物產量，保障受極端天氣影響災民生計。

樂施毅行者2024正接受報名，公眾可以於毅行者網站遞交申請。毅行者為隊際活動，每隊由4名年滿18歲或以上人士組成，於6月23日下午6時截止報名。樂施會籌款及傳訊總監王灝嗚預計報名隊伍達4千隊，而今年有逾1,300隊名額，大會於7月2日為公開組抽籤。