列車海洋公園站飛站 港鐵：涉無線信號接收不良不涉行車安全

港鐵於今年5月23日，在南港島綫海洋公園站發生「飛站」及運行不暢順事故，立法會鐵路事宜小組委員會今日（8日）討論事件。港鐵調查報告提到，當日南港島綫一列往金鐘方向的列車，在海洋公園站附近運行不暢順，改為人手操作，約15分鐘後，下一班列車出現同樣情況，在未有上落客情況下駛離海洋公園站，約300名乘客受影響，行程延誤最多約19分鐘。



港鐵車務總監李家潤表示，兩列列車駛經附近路段時，無線網絡信號短暫接收不良而發生問題，當由人手操控模式轉回全自動模式後，系統在確認車門和月台閘門處於關上狀態後，指示列車以慢速離開月台，前往下一個車站，而未有進行上落客程序。車務員隨即馬上將列車停下，在廣播後將車倒後，事件中無收到有乘客受傷的報告，而機電署亦認為事件不涉及行車安全。



工程界立法會議員盧偉國表示，系統操作正常及合邏輯，但港鐵在人手及自動系統互相轉換的測試過程中，應有模擬操作以及風險管理，期望以後港鐵不要只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳。」