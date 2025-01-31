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2025-01-31 18:42:32

初三賽馬｜8.6萬人入場旅客數創新高 錄19.45億投注額增一成 (多圖)

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大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝)

大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝)

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沙田馬場於初三舉行農曆新年賽馬日，吸引大批馬迷及遊客入場，馬場開門前已有不少人排隊等候，有人在入場後，首先前往看台轉新春幸運風車，又在新春裝飾裝置前拍照留念。

馬會表示吸引近8.6萬人入場共賀新歲，當中來自內地及海外旅客人數更創歷來賽馬日新高，共9,654人，其中內地旅客高佔九成。在投注額方面，今天11場賽事共錄得近19.45億港元投注額，較去年增加一成。焦點是第六場的賀年盃，賽事由姚本輝訓練、布文策騎的「堅又威」勝出。
 

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農曆新年賽馬日由財政司司長陳茂波等主持開幕典禮，並聯同馬會高層為醒獅點睛，騎師們也向觀眾拜年。(林俊源攝) 農曆新年賽馬日由財政司司長陳茂波等主持開幕典禮，並聯同馬會高層為醒獅點睛，騎師們也向觀眾拜年。(林俊源攝) 農曆新年賽馬日由財政司司長陳茂波等主持開幕典禮，並聯同馬會高層為醒獅點睛，騎師們也向觀眾拜年。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 農曆新年賽馬日由財政司司長陳茂波等主持開幕典禮，並聯同馬會高層為醒獅點睛，騎師們也向觀眾拜年。(林俊源攝) 財政司司長陳茂波親臨馬場，向現場觀眾拜年。(林俊源攝) 文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨馬場，向現場觀眾拜年。(林俊源攝) 飛魚何詩蓓出席農曆新年賽馬日。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 大年初三，沙田馬場迎來了一年一度的農曆新年賽馬日，吸引眾多市民和遊客到場參與。(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，財政司司長陳茂波分別擔任開幕儀式嘉賓及第八場賽事「賀年盃」頒獎嘉賓(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，財政司司長陳茂波分別擔任開幕儀式嘉賓及第八場賽事「賀年盃」頒獎嘉賓(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日，馬會行政總裁應家柏和一眾賀歲盃球星亮相睇馬，出席者包括前車路士球星夏薩特、艾殊利高爾(林俊源攝) 沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日，馬會行政總裁應家柏和一眾賀歲盃球星亮相睇馬，出席者包括前車路士球星夏薩特、艾殊利高爾(林俊源攝)

馬迷轉幸運風車催運　內地遊客大讚氣氛熱鬧

今日有11場賽事，由財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主持開幕典禮，並聯同馬會高層為醒獅點睛，騎師們也向觀眾拜年，並邀請了歌手張敬軒到場獻唱，此外，堪輿學家麥玲玲亦現身馬場，為市民講解新年風水運勢。「賀年盃」賽事在下午約3時05分舉行，3時半前入場的觀眾將獲贈「招財筆」及抽獎卡。

有馬迷說，每年都陪家人到馬場，主要是希望感受熱鬧的現場氣氛，認為今年的氣氛特別好。另一位年輕女馬迷則表示，是首次到馬場，特意早些排隊感受氣氛，並留意到有不少旅行團的旅客入場。 來自內地的旅客表示，透過社交媒體了解到新年賽馬活動，專程前來參加，認為入場的人數眾多，現場氣氛非常熱鬧，期望未來一年有如馬會派發的風車紀念品所寓意的一帆風順。

 

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