初中生設計出火星基地 盼提供居太空合安全舒適生活環境

香港逾10名載荷專家入選中國第四批預備航天員的複選，新一代亦對太空漫遊充滿夢想。有初中生設計出火星基地，盼為火星居民和專業人士提供安全、舒適、方便工作和居住環境，作品在「第二屆香港青少年航天創新大賽」中獲獎，團隊8月將與其他得獎者組成「香港特別行政區代表隊」，到海南文昌參加「第二屆全國青少年航天創新大賽」。
設計火星基地「Bee Hub」「航天創意賽（初中組）」一等獎
基督教香港信義會宏信書院的中二學生薛書雲，夥同中一的徐淳灝及劉雅婧參加「第二屆香港青少年航天創新大賽」，以踏出舒適圈、接觸更多不同方面的比賽，參賽作品最後獲「航天創意賽（初中組）」的一等獎。薛書雲指，三人均是初次接觸航天創新相關比賽，今次比賽中，除學到團隊合作外，也接觸到航天科學方面的數據及新知識，包括人類在火星上要解決的生理問題、安全需求等，了解到地球與火星之間的關係與區別。在老師引導下，他們共同設計火星基地「Bee Hub」。
她分享指，基地以六邊形為設計模塊，設港口、控制室、居所、明日實驗室等6個區域，針對人類在火星生存的問題，如缺乏氧氣、食物來源、社會聯繫等，為火星居民和專業人士提供安全、舒適、方便工作和居住環境，盼在太空探索和火星移民獲重大進步。她認為，獎項對他們來說是一個極大的激勵和鼓舞，讓他們更堅定追求科學夢想的決心，未來期望能繼續深入研究及優化「Bee Hub」，長遠則希望能繼續努力、學習和成長，為未來科技發展作出屬於自己的貢獻。
高小學生希望嘗試解決人類長居太空所需面對問題
小學組方面，同樣經學校推薦參賽的高小學生江樂瑤、張樂家及吳晞琳對於能獲「航天創意賽（小學高年級組）」一等獎感到榮幸。她們表示，自己透過比賽學習到拉格朗日點、奧尼爾圓柱體、小行星採集水資源等航天知識，並將它們運用到未來太空城市模型「寰宇綠洲」的設計上，嘗試解決人類長時間居住太空所需面對的問題。江樂瑤希望未來能了解更多航天科技的相關知識、發掘更多宇宙奧秘，長遠於創新及科技業發展。
「第二屆香港青少年航天創新大賽」6個競技賽項
「第二屆香港青少年航天創新大賽」共設3個科學探究及創意設計賽項，和6個競技賽項，合共9個賽項目，包括航天創意賽、ENJOY AI月球探秘比賽、"火星種植"機器人任務挑戰賽等。決賽當天共有63個優秀項目、近150名學生同場競技及接受評判問辯，爭奪一二三等獎及優異獎，並於今舉行頒獎典禮暨公開展覽，最優秀項目將組成「香港特別行政區代表隊」參加今年8月在海南文昌舉行的「第二屆全國青少年航天創新大賽」。
盼加深學生對中國航天科技發展及成就的了解
大賽由中國航天科技國際交流中心委託香港新一代文化協會舉辦，協會總幹事蘇祉祺於頒獎典禮上致辭時表示，希望參賽可加深同學對中國航天科技發展及成就的了解，增強對國家民族的歸屬感和自豪感，培育愛國情懷，而代表香港出賽的同學則把握難能可貴的學習和交流機會，擴闊事業，不斷裝備自己，將來成為航天創新人才，為建設航天強國作貢獻。