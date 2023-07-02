初中生設計出火星基地 盼提供居太空合安全舒適生活環境

香港逾10名載荷專家入選中國第四批預備航天員的複選，新一代亦對太空漫遊充滿夢想。有初中生設計出火星基地，盼為火星居民和專業人士提供安全、舒適、方便工作和居住環境，作品在「第二屆香港青少年航天創新大賽」中獲獎，團隊8月將與其他得獎者組成「香港特別行政區代表隊」，到海南文昌參加「第二屆全國青少年航天創新大賽」。 設計火星基地「Bee Hub」「航天創意賽（初中組）」一等獎 基督教香港信義會宏信書院的中二學生薛書雲，夥同中一的徐淳灝及劉雅婧參加「第二屆香港青少年航天創新大賽」，以踏出舒適圈、接觸更多不同方面的比賽，參賽作品最後獲「航天創意賽（初中組）」的一等獎。薛書雲指，三人均是初次接觸航天創新相關比賽，今次比賽中，除學到團隊合作外，也接觸到航天科學方面的數據及新知識，包括人類在火星上要解決的生理問題、安全需求等，了解到地球與火星之間的關係與區別。在老師引導下，他們共同設計火星基地「Bee Hub」。

她分享指，基地以六邊形為設計模塊，設港口、控制室、居所、明日實驗室等6個區域，針對人類在火星生存的問題，如缺乏氧氣、食物來源、社會聯繫等，為火星居民和專業人士提供安全、舒適、方便工作和居住環境，盼在太空探索和火星移民獲重大進步。她認為，獎項對他們來說是一個極大的激勵和鼓舞，讓他們更堅定追求科學夢想的決心，未來期望能繼續深入研究及優化「Bee Hub」，長遠則希望能繼續努力、學習和成長，為未來科技發展作出屬於自己的貢獻。 高小學生希望嘗試解決人類長居太空所需面對問題 小學組方面，同樣經學校推薦參賽的高小學生江樂瑤、張樂家及吳晞琳對於能獲「航天創意賽（小學高年級組）」一等獎感到榮幸。她們表示，自己透過比賽學習到拉格朗日點、奧尼爾圓柱體、小行星採集水資源等航天知識，並將它們運用到未來太空城市模型「寰宇綠洲」的設計上，嘗試解決人類長時間居住太空所需面對的問題。江樂瑤希望未來能了解更多航天科技的相關知識、發掘更多宇宙奧秘，長遠於創新及科技業發展。