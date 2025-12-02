初創公司研發抑鬱症篩查平台 AI分析腦電圖 最快10分鐘有結果

抑鬱症是常見的精神健康疾病。根據統計，本港逾30萬人患上抑鬱症，而港大醫學院的研究發現，抑鬱症患者的自殺風險較一般人高出近10倍。有初創企業利用人工智能的腦電圖(AI-EEG)分析技術，開發針對抑鬱症的篩查平台。測試者只須佩戴醫療級測試設備，錄取腦電波數據後，最快10分鐘可判斷是否患抑鬱症，以及判別病情級別。平台未來會率先針對學童、長者和照顧者。 傳統診斷抑鬱症的方法是利用問卷評估，或者面部表情識別技術，惟上述方法存在局限，如病人或會說謊隱瞞病情，又或受限於表達能力。成立於2021年的「安神科技」(AniTech)，發展結合人工智能的腦電圖分析技術，開發針對抑鬱症的AI-EEG抑鬱症篩查平台。平台根據約430名確診抑鬱症患者的數據訓練，判斷測試者是否患有抑鬱症，準確率為90%。

目前用作訓練平台系統的數據，來自中國、美加及伊朗等患者，涵蓋13至65歲患者。團隊從數據中，找出抑鬱症患者腦電圖的生物標記(biomarker)，讓系統學習相關特徵。測試時，需佩戴具備醫療級腦電波測試頭套，錄取約15分鐘腦電波數據。經AI計算及分析測試者不同的腦區中，與數據庫的生物標記吻合的特徵，最快10分鐘有結果。此外，亦能判斷測試者的抑鬱症級別，分別為沒有患病、輕微、中等或嚴重。 AniTech聯合創辦人、城大神經科學系及實驗動物研究中心總監馬智謙稱，因美加重視病人私隱，收集430個數據亦花了近兩年；接下來將加入200多個來自美加病人的數據，期望測試的準確率由現時的90%提升至95%。

AniTech行政總裁劉寶真說，利用平台檢查較為客觀及10分鐘有結果；透過平台進行抑鬱症「快測」，協助辨識須優先處理個案，加快診治排期；已接受治療者亦可定期檢測，供醫生追蹤進度。她補充，腦電圖分析快速、非入侵性，適合大規模篩查，減輕教師及社工辨識患者的壓力。 建立香港專屬數據庫 助政策制訂 劉寶真指，香港未有抑鬱症患者數據庫，期望透過平台測試建立資料，助政府制定精神健康政策。平台現階段集中學童、長者及照顧者，並與約20至30名私家醫生合作，透過轉介安排測試，亦會為學校及安老院進行大規模篩查。