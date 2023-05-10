初選案匿名證人稱協調會前購攝錄器材 國安法實施後錄音片交警方

控方匿名證人化名X先生，在開庭前已進入法庭證人席，在屏風後宣誓作供。匿名證人供稱自己「無隸屬任何政黨」，約2017、2018年認識人民力量成員梁家聲，指對方說有意參加新界西選舉，邀請他一同出席2020年5月8日新界西協調會議。

民主派「35+」初選案昨進行第55日審訊，控方傳召匿名證人在屏風後作供。該證人供稱，過往與戴耀廷討論初選時知悉涉及推翻政府等，覺得好大問題，故2020年5月8日參與新界西協調會議時攝錄及錄音，及後在《港區國安法》實施後報案，將攝錄檔案匿名交予警方。

匿名證人稱不屬任何政黨

匿名證人作供時表示，參與協調會議前與戴耀廷討論，知悉「35+」初選包括推翻政府，故希望記錄會議，於是買了錄音筆和攝影機，並在會上錄音和拍片，用作研究，否認一早計劃將記錄交給警方；惟《港區國安法》實施後，他以匿名形式報案，將錄音和影片檔案交予警方。

法官陳仲衡問及證人攝錄會議的原因，匿名證人表示，因了解戴耀廷提過進行「35+」初選，「就係想推翻政府吖嘛」；又指戴提到控制初選人數入到立法會，可控制立法會，否決預算案，以逼使特首下台，不是為社區做事，覺得「好大問題」。

稱現場無人提及不准錄音

法官李運騰則詢問證人是否公開地錄音和錄影，匿名證人稱「是」，但他沒主動向他人提及正錄音，亦不清楚其他人是否知悉他在錄音。他指，自己將錄音筆放在袋內，攝影機有時拿在手上，有時放在枱面，被告席傳出笑聲，被告之一林卓廷則一臉驚訝。

李運騰追問他是否試圖隱瞞，匿名證人則稱現場沒人提及不能錄音，又指使用兩個器材是因錄片和錄音效果不同，錄音筆會較為清晰，同時不想敏感資料儲存在手機內。