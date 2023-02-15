初選案區諾軒續作供 與會者對投票機制投票方法有分歧

35+初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪。控方證人、認罪被告區諾軒昨繼續作供，確認戴耀廷於2020年1月尾飯局中曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。另外，區亦提到，就民調抑或公民投票機制席上有重大分歧，而黃之鋒與譚得志在替補機制上看法存在矛盾。

區諾軒指，2020年1月尾飯局席上李永達提議派民主動力作統籌，趙家賢為民動召集人，順理成章與他聯絡，李永達又提議區和戴耀廷合作擔任協調人。飯局有一重要分歧是與會者對使用民調抑或公民投票機制有分歧，李永達及李卓人不同意公民投票，因比民調花費成本高。