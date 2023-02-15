初選案區諾軒續作供 與會者對投票機制投票方法有分歧

35+初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪。控方證人、認罪被告區諾軒昨繼續作供，確認戴耀廷於2020年1月尾飯局中曾闡述「大殺傷力憲制武器」，就是「2次否決財政預算案，解散立法會，令行政長官下台」。另外，區亦提到，就民調抑或公民投票機制席上有重大分歧，而黃之鋒與譚得志在替補機制上看法存在矛盾。
區諾軒指，2020年1月尾飯局席上李永達提議派民主動力作統籌，趙家賢為民動召集人，順理成章與他聯絡，李永達又提議區和戴耀廷合作擔任協調人。飯局有一重要分歧是與會者對使用民調抑或公民投票機制有分歧，李永達及李卓人不同意公民投票，因比民調花費成本高。
飯局後，戴與區開始與不同黨派的泛民人士介紹初選計劃。區提到首先聯絡公民黨，並於2020年2月到公民黨炮台山總部介紹初選計劃，包括用民調或公民投票機制、投票用電子票或實體票等。當時戴耀廷重申立會過半的願景，否決預算案等，陳淑莊對戴的講法有保留，並指該黨擬由林瑞華參選飲食界功能組別，需顧及業界利益或難否決財案，公民黨對用電子票作公民投票亦有保留，因較有利激進候選人。
區又指，戴耀庭3月起舉辦多場協調會議，首場是九龍東，而會上亦談及替補機制，當中黃之鋒與譚得志看法存在矛盾，黃之鋒認為應該以「靈童制」即在初選中勝出者被當局取消資格後，有權利指定一個替補人，但譚得志的團隊質疑為何不用排名制作替補機制，即按初選投票結果排名，次選者為替補。