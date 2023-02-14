初選案控方證人區諾軒作供 稱飯局首晤戴耀廷談「35+」

劉偉聰、彭卓棋等10名被告抵達西九龍裁判法院應訊，吳政亨、何桂藍等6人就由囚車押送到庭，反恐特勤隊持槍戒備。區諾軒身穿灰色毛衣和深藍色上衣出庭，甫出庭向法官及被告席點頭，眾被告表現平靜。 控方傳召首名證人、認罪的被告區諾軒作供，他指2019年12月留意到戴耀廷在《蘋果日報》發表《立會奪半 走向真普選重要一步》文章，之後引起民主派的關注。他在2020年1月底，獲邀出席飯局，同場有戴耀廷、李永達、李卓人及黃浩銘。

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，案件昨踏入第6天審訊。首名控方證人、被告區諾軒作供指「一切由一個飯局開始」，他稱在2020年1月底的飯局首次與戴耀廷商討初選，包括如何爭取五大訴求，爭取立法會議席過半，成為大殺傷力的憲制武器。

結合黃營媒體及公民社會團體參與平台

區續供稱，飯局上是首次與戴耀廷會面，戴在席上稱「立會過半」願景，當中有3個重點，包括第一是繼2019年區議會大勝後，如何再下一城，在立法會贏取更多議席；第二是思考如何爭取「五大訴求」；第三是有無空間利用已贏取的區議會議席，設立一個公民參與的平台，包括結合「黃營媒體」及公民社會團體參與。

立法會選舉採用比例代表制，區表示若泛民要在立法會中贏取更多議席，需要協調機制，飯局中有討論到建制派一早有成熟的協調機制，而泛民仍未有，過往派出太多名單參選，造成選票浪費。因此各人在飯局上，主要討論如何讓傳統民主派、激進民主派及本土派等「黃色陣營」的政治勢力，在立法會選舉中互相協調，善用選票，順利當選。

當法官問區當時有無參與討論，區說他在席上同意「民主派過半」及建立協調機制是很大進步，所以答應做「籌劃者」舉辦初選。他補充，當時正計劃往日本留學，期間有約大半年時間留在香港，「我認為我當時有時間貢獻我視之為『民主運動』的工作」。

民主派47人初選案審訊預計需時90日，案件今日續審。