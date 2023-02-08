初選案續審 播疑偷拍片段惹譁然 控方指戴耀廷以初選實現「攬炒」

民主派47人初選案續審，16名被告否認串謀顛覆國家政權罪。逾百名市民昨早排隊等候入庭旁聽，西九法院門外亦有多名警員戒備。控方繼續開案陳詞，指戴耀廷以初選為手段，實現「攬炒十步曲」計劃，又在庭上播出戴耀廷在協調初選閉門會議的懷疑偷拍片段，引起庭內譁然。

審訊第二日，控方繼續開案陳詞，指戴耀廷2020年4月發表「攬炒十部曲」，首先是經過政府大規模DQ民主派參選立法會，刺激港人投票，加上利用初選協調配票，令民主派奪得過半議席，即是「35+」，在政府取消他們議員資格前，否決所有撥款及財政預算案，逼特首解散立法會及辭職，導致政府停擺。戴預計，北京會宣布本港進入緊急狀態，直接實施國安法，大舉拘捕民主派人士，香港街頭抗爭變得更激烈，引發血腥鎮壓，最終令西方國家對中共實行政治及經濟制裁。

閉門會議片段首曝光

庭上又播放戴耀廷同年5月出席協調初選的閉門會議片段，畫面顯示從枱底角度拍攝，鏡頭多次搖晃，引起在席被告譁然。戴耀廷在片中要求參選人除了要認同「五大訴求，缺一不可」，亦要承諾若在初選落敗，不應參選立法會，一旦正式當選，應無差別否決《財政預算案》。控方指片段是2020年5月8日，戴耀廷、張可森、伍健偉、譚凱邦和王百羽等人出席新界西選區第二次協調會議，尹兆堅則由代表出席。

控方又稱，同年6月底《港區國安法》生效後，戴耀廷再開記者會稱初選合法。其後戴耀廷等人積極籌備初選，包括眾籌、尋找票站場地等。中聯辦曾公開譴責初選違反國安法，但初選當選人繼續報名參選立法會。

控方指吳政亨屬初選主要角色

另外，控方下午讀出附件，詳細講述不認罪的16名被告如何透過初選犯罪，其中第五被告吳政亨被指為戴耀廷支持者，早於2016年雷動計劃起協助對方實踐政治運動。吳不但推動初選，並擔當主要角色，即發起「三投三不投」、提倡舉辦初選論壇，以及參與設計和安排舉行初選。

控方認為，所有被告都有組織策劃、承諾或參與計劃，以嚴重干預、擾亂或破壞政府機關職能。47名被告中，累計有31人認罪，當中4人轉為控方證人。控方的開案陳詞預計會在一至兩日內完成，估計下周開始會傳召被告區諾軒等控方證人作供。