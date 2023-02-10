初選案 控方指何桂藍等被告宣揚攬炒 區諾軒或首名作供證人

民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件昨展開第4日聆訊，控方繼續完成開案陳詞，指鄒家成、何桂藍等被告宣揚「攬炒」。控方又指，鄒家成等三人發起「墨落無悔」聲明書，時任立法會議員林卓廷、梁國雄雖然沒簽署，不過他們具體行為仍涉嫌違反國安法。控方昨完成開案陳詞，預計下周起傳召證人，料已認罪並轉為控方證人的區諾軒率先作供。

控方昨繼續陳詞，包括陳述前《立場新聞》記者何桂藍、前立法會議員陳志全、報稱本土抗爭派鄒家成等人在案中角色。被控方形容為關鍵文件的「墨落無悔」聲明書，由鄒家成、梁晃維和張可森草擬，控方播放他們3人的影片，鄒家成在片中說發起聲明是因為不可以讓泛民主派單方面撕毀約章，他又在社交平台發文說要宣揚香港民族主義，跟殖民者設計的議會制度攬炒到底。

另外，控方指控何桂藍的篇幅有近十頁，包括何曾公開表示如取得立法會主導權，就可以迫出北京沒可能接受的局面，又指她曾於選舉論壇提及跟全香港人一同抗擊中共極權。

至於前醫管局員工陣線主席余慧明曾發表攬炒議會的文章，說黃色經濟圈、國際戰線、文宣戰缺一不可。控方亦指陳志全亦都說要透過網上和黃色經濟圈戰線跟港共政權及中共抗爭到底。前東區區議員李予信，就被指他所屬的公民黨代表簽署聲明他支持街頭和國際戰線；柯耀林就被指曾提到從多條戰線光復香港，又以極權、暴政來形容中共。

