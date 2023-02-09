初選案 法院玻璃幕牆遭射穿碎裂 控方詳列被告涉違法言行

民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪續審，昨在西九龍裁判法院第3日的聆訊，控方繼續讀出各被告的角色，指他們遵守初選結果，按協議參選或不參選，以爭取過半議席，達至對抗政權的目的。下午，法院大樓有玻璃幕牆損毀，懷疑有人從對出的行車天橋射擊大樓所致。

控方承接前一天的開案陳詞及播放多條片段，列出其中各被告的具體言論和行為。指有關「墨落無悔堅定抗爭」聲明書被形容為關鍵文件，內容提到聯署人會運用基本法賦予的權力，在立法會否決預算案，迫特首回應「五大訴求」，包括達致雙普選；亦指如果初選後入不到圍，會停止選舉工程。

聲明書有33名被告簽署，其中12人不認罪。庭上播放彭卓棋在初選論壇的發言片段，形容共產黨為「共同敵人」，強調進入議會後會不惜以肢體抗爭癱瘓政府和否決預算案，並支援街頭抗爭，又同意建構香港民族。控方又指黃碧雲雖沒簽署「墨落無悔」聲明書，但承諾盡憲制裡所有手段爭取五大訴求，包括否決財政預算案，又曾形容政權專制獨裁，初選是要對抗中共暴政。