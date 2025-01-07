利園八期引入遠程駕駛天秤系統 增工地安全 吸引青年入行

俗稱「天秤手」的天秤操作員須長時間、高度集中並留在狹窄操作室內工作，食飯甚至「大小二便」均在操作室內處理，窒礙不少人入行。有建築公司開發遠程駕駛天秤系統，結合組裝合成(MiC)、人工智能(AI)和物聯網(IoT)技術，天秤手只須在地面駕駛艙控制天秤，不單提升工地安全、改善工作環境，更期望藉此吸引年輕人入行。

傳統天秤手要「高居臨下」在天秤頂部的操作室工作，單是攀爬「貓梯」上操作室往往需要花逾半小時，故不少人為節省時間每日只會「一次上一次落」，午膳等亦只在操作室內了事，艱辛的工作環境令年輕人對入行卻步。協興建築副董事總經理馬德源表示，現時天秤手勞工短缺及高齡化，平均年齡約50歲，低於30歲只佔整體7%，整體註冊天秤手僅622人。