利園都市農墟支持本地農業發展 糭都要「鹼」有機天然健康

臨近端午節，不少市民都會買糉應節，當中鹼水糭為較受歡迎的「糭」類，但原來市面上的鹼水糭一般採用化學成份的鹼水。有見香港人越來越注重健康飲食，「利園都市農墟」在過去星期五和六繼續匯聚本地有機農戶如俏姐農場，讓市民一試本地農場出品的糭子，品嘗更天然健康的美味。

期間限定農墟 本月主打產品—糭子

「利園都市農墟」自1月起每月第三個星期五及六會在利舞臺廣場地面正門舉行，挑選8家本地有機農場及商店帶來當造季節食材，另有本地小食、加工食品和生活用品等多元化產品，照顧市民各生活層面所需。而本月主打產品為糭子，當中俏姐農場的糭子不只用上自家農場的農作物，所使用的鹼水亦並非使用化學成分的鹼水，而是古法製灰水，經燃燒荔枝柴、葉和藤所得出的灰燼，每天倒一杯水，花費幾個月時間慢慢滴漏，再煮滾和放涼而成。天然健康之餘更為糭子增添一陣柴火香味，俏姐強調：一試便知道和市面上的鹼水糭完全是兩回事。

連繫本地農夫和消費者 為綠色生活出分力

其實選購本地農場的產品，不但更天然健康，還能有助減少食物里程及二氧化碳排放。「利園都市農墟」正正提供一個讓市民更容易接觸本地有機菜的渠道，讓有機產品更為普及化，進一步將有機概念融入生活。農墟現場氣氛輕鬆悠閒，每個單位皆鋪有紮染檯布與寫上每檔推薦的特色菜單，讓市民可以與本地農戶們自由交流。在農戶介紹食材或農產品背後的產地來源、種植方式等的同時，市民可以從中體會「不時不食」的傳統飲食文化，學習如何選購當季時令新鮮農產品。

社區齊推動本地農業可持續發展

除了連繫本地農戶和消費者，希慎興業跟香港有機生活發展基金攜手舉辦「利園都市農墟」，亦旨在創建一個集社區和商業元素於一身的都市農場。這種形式讓消費者購物同時支持推動本地有機農業發展，不只能讓消費者對本地農業有更深了解，亦有助加強保育和吸引更多人投身都市農業的生產鏈，推行「社區支持農業」概念，讓香港成為可持續的綠色城市。同時可以讓農戶們拓展他們的農產品銷售網絡，幫補收入，「利園都市農墟」可謂消費者、農戶和社區三贏的形式。

想知道下個月會有甚麼本地農戶擺檔，不妨在6月17日及18日去一趟農墟，可能會有意想不到的樂趣和收穫。