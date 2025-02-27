利好港股氣氛 研改交易手數制

新一份財政預算案為港交所(388)列出一份工作清單，當中為去年已放話會檢視的港股「手數」安排制度交出時間表！財政司長陳茂波表示，在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度、即俗稱「手數」提出建議。港股氣氛昨在預算案公布下衝高，一度急升939點逼近二萬四，再創3年高。
陳茂波指，改善「手數」制的目的，是讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。
證券業界認為，倘取消手數制或會降低入場門檻，有助吸引更多散戶買賣，惟對成交額未必有大幫助。另有業界指出，更改買賣單位涉及交易系統調整，因此仍需時深入深討及更新系統才可成事。
恒指曾升近二萬四 再創3年高
港股氣氛昨利好，恒生指數昨收市大升753點或3.3%，報23,787點；恒生科技指數亦急升4.5%，至5,953點。主板成交額連續4個交易日高越3千萬元，昨錄3,701億元。港交所受捧，昨急升17.4元或5.1%，報361.2元，升抵4個月高位。
研究設立退市後場外交易機制
另外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，預算案又提出優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。為了進一步協助特專科技和生物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作，證監會亦會配合令申請更暢順。
為人幣繳交股票印花稅做準備
而為推動更多股票以人民幣交易，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅進行準備工作，希望在明年提出立法建議。