利好港股氣氛 研改交易手數制

新一份財政預算案為港交所(388)列出一份工作清單，當中為去年已放話會檢視的港股「手數」安排制度交出時間表！財政司長陳茂波表示，在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度、即俗稱「手數」提出建議。港股氣氛昨在預算案公布下衝高，一度急升939點逼近二萬四，再創3年高。

陳茂波指，改善「手數」制的目的，是讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

證券業界認為，倘取消手數制或會降低入場門檻，有助吸引更多散戶買賣，惟對成交額未必有大幫助。另有業界指出，更改買賣單位涉及交易系統調整，因此仍需時深入深討及更新系統才可成事。