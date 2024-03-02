利東街發跡與紅燈區息息相關　港英政策促成囍帖街誕生

今年你是出外度歲還是留港過年？若是在香港過龍年，又有否去節日氣氛濃厚的灣仔利東街拍照打卡？滿街中國紅的燈籠高高掛，加上搶眼的龍形裝置，利東街贏得不少遊客的讚賞。 文章出處：「當代中國」網站 這條約200米的林蔭步行街，現已成為時尚、悠閒的新地標，但港人不會忘記利東街昔日的面貌，象徵喜慶、準新人必訪的囍帖街。不過，利東街的故事不只是印喜帖，它的前身又是怎樣呢？ 1910年代利氏家族購下利東街 裁縫店雲集 顧客為紅燈區工作女性 利東街的最早記載，是它於1867年為洋行N. Mody & Co.的名下。1918年，利氏家族以利希慎夫人的名義買下這條街道，並改名為利東街。

初時，利東街上聚集了十多間裁縫店，因而稱為裁縫街。當時鄰近的謝斐道和譚臣道為紅燈區，利東街的裁縫店顧客正是在紅燈區上班的女性，為她們縫製旗袍。直至1960年代尾，隨着區內黃色事業減退，利東街的裁縫店也減少了，後來就被小型印刷廠取代。 利東街吸引印刷店進駐 皆因有後門？ 為甚麼印刷業會集中在灣仔？原本跟當時港英政府的政策大有關係。時間推早回50年代，政府收緊對民間印刷品的管制，要嚴厲防止民間印製鈔票及非法物品，所以將印刷店都安排到灣仔南部。 當中，政府特別要求印刷店要設有消防通道和後門，而利東街有一排舊唐樓正正符合要求，於是印刷店就相繼搬到利東街，製作各式印刷品包括信紙、信封及名片等，漸漸被人稱為「印刷街」了。