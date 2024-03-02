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2024-03-02 08:00:05

利東街發跡與紅燈區息息相關　港英政策促成囍帖街誕生

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香港街道故事｜節日氣氛最濃在利東街？囍帖街前身跟紅燈區相關？

今年你是出外度歲還是留港過年？若是在香港過龍年，又有否去節日氣氛濃厚的灣仔利東街拍照打卡？滿街中國紅的燈籠高高掛，加上搶眼的龍形裝置，利東街贏得不少遊客的讚賞。

文章出處：「當代中國」網站

這條約200米的林蔭步行街，現已成為時尚、悠閒的新地標，但港人不會忘記利東街昔日的面貌，象徵喜慶、準新人必訪的囍帖街。不過，利東街的故事不只是印喜帖，它的前身又是怎樣呢？

1910年代利氏家族購下利東街 裁縫店雲集 顧客為紅燈區工作女性

利東街的最早記載，是它於1867年為洋行N. Mody & Co.的名下。1918年，利氏家族以利希慎夫人的名義買下這條街道，並改名為利東街。

初時，利東街上聚集了十多間裁縫店，因而稱為裁縫街。當時鄰近的謝斐道和譚臣道為紅燈區，利東街的裁縫店顧客正是在紅燈區上班的女性，為她們縫製旗袍。直至1960年代尾，隨着區內黃色事業減退，利東街的裁縫店也減少了，後來就被小型印刷廠取代。

利東街吸引印刷店進駐 皆因有後門？

為甚麼印刷業會集中在灣仔？原本跟當時港英政府的政策大有關係。時間推早回50年代，政府收緊對民間印刷品的管制，要嚴厲防止民間印製鈔票及非法物品，所以將印刷店都安排到灣仔南部。

當中，政府特別要求印刷店要設有消防通道和後門，而利東街有一排舊唐樓正正符合要求，於是印刷店就相繼搬到利東街，製作各式印刷品包括信紙、信封及名片等，漸漸被人稱為「印刷街」了。

70年代利東街變身囍帖街 準新人必到之地

到了70年代，印刷街再次變身，成為港人熟悉的囍帖街。還記得早年的喜帖，是由毛筆字寫上婚宴詳情的紅紙一張。隨着香港經濟騰飛發展，準新人對喜帖的要求日高，出現不同類型的喜帖，印製技術方面也不斷改進，由掃金粉、到金色油墨的「印金」、「燙金」等，還有加上水晶、蕾絲等不同裝飾。

於是，每對準對人都必定會走到囍帖街，逐間逐間細心尋找合意的喜帖款式，令這條小街變得充滿喜慶氣氛，紅喜帖散發着熱鬧與溫馨的氛圍。

現在的利東街，已成為本地人和外地遊客在節日聚集的景點，例如每逢聖誕節，利東街的布置會營造濃厚的節日氣氛，吸引人們賞景遊玩。（圖片來源：視覺中國）

利東街清拆重建為林蔭大道商場 滿街高掛紅燈籠散發喜樂氣圍

踏入千禧年代，港府重新開發該區，計劃清拆利東街。2006年，政府收集了利東街所有業權，進行清拆行動。2010年2月，利東街正式關閉。

2015年，利東街重建為綠化的林蔭大道，兩旁為露天茶座、餐廳、潮流品牌商店等，加上建設了行人隧道連接至港鐵站，交通便利，也成為了本地人和外地遊客的旅遊景點之一。

謝安琪的《囍帖街》唱出這條小街由輝煌到消逝，令人懷念那些喜慶氣氛的回憶，今天的利東街給人年輕、時尚和活力的感覺，但街道上售賣喜餅的商店，以及高高掛起的紅燈籠，仍不時展現濃濃的歡欣氛圍，令人一下子回到過去「囍帖街」的時光中。

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本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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