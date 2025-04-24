利物浦阿仙奴兩表演賽門票下月發售　旅遊套票月底開賣

暑假在啟德體育園上演的兩場歐洲球會表演賽，利物浦對AC米蘭及阿仙奴對熱刺，下月將會公開發售，票價最低由399港元起，最貴門票2,499港元。同時亦有3支英超球會的公開訓練入場。門票下月2日優先發售，5月12日在網上公開發售，而旅遊套票可以在下星期三（30日）透過旅遊網站買到。

賽會今日（24日）公布有關於兩場表演賽的門票發售詳情。兩場比賽都會在啟德體育園舉行，當中門票分為6個種類，最便宜門票399元位於看台四角的頂部，而最貴的2,499元就全為兩邊主看台旁。賽會又表示，利物浦球迷會獲安排在北看台，門票分1,699元及1,299元，而AC米蘭就安排在南看台，劃一為1,699元。至於阿仙奴及熱刺也會分成兩邊，並統一為1,699元。門票會透過平台Cityline進行發售。