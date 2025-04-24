利物浦阿仙奴兩表演賽門票下月發售　旅遊套票月底開賣

暑假在啟德體育園上演的兩場歐洲球會表演賽，利物浦對AC米蘭及阿仙奴對熱刺，下月將會公開發售，票價最低由399港元起，最貴門票2,499港元。同時亦有3支英超球會的公開訓練入場。門票下月2日優先發售，5月12日在網上公開發售，而旅遊套票可以在下星期三（30日）透過旅遊網站買到。
賽會今日（24日）公布有關於兩場表演賽的門票發售詳情。兩場比賽都會在啟德體育園舉行，當中門票分為6個種類，最便宜門票399元位於看台四角的頂部，而最貴的2,499元就全為兩邊主看台旁。賽會又表示，利物浦球迷會獲安排在北看台，門票分1,699元及1,299元，而AC米蘭就安排在南看台，劃一為1,699元。至於阿仙奴及熱刺也會分成兩邊，並統一為1,699元。門票會透過平台Cityline進行發售。
另外3支英超球會都會安排球迷入場觀看訓練，票價由99元至299元，至於米蘭會稍後再作公布。另外賽會表示與旅遊網站Trip.com合作推出連同交通及住宿的旅遊套票，會在下星期三上午10時起在網站發售。有關於比賽門票及公開訓練的門票，就會先於5月2日上午10時，由各球迷會的香港官方球迷會相關機構進行優先發售。而利物浦對米蘭的比賽，渣打銀行信用卡的持有人亦可同日在網上優先購買。至於阿仙奴對熱刺的門票，友邦保險的會員亦可以在5月7日中午12時起透過手機程式預先購票。而正式公開發售時間為5月12日的上午10時，在Cityline發售。
英超球隊公開訓練日期：
利物浦：7月24日
熱刺：7月29日
阿仙奴：7月30日
門票發售時間：
利物浦對AC米蘭
Trip.com（旅遊套票）：4月30日（星期三）上午10:00
渣打銀行香港信用卡持有人：5月2日（星期五）中午12:00
利物浦及AC米蘭官方球迷會會員（只限球迷區座位）：5月2日（星期五）上午10:00
TEG Sport 網頁預先登記：5月9日（星期五）中午12:00
公開發售：5月12日（星期一）上午10:00
阿仙奴對熱刺
Trip.com（旅遊套票）：4月30日（星期三）上午10:00
阿仙奴和熱刺官方球迷會會員（只限球迷區座位）：5月2日（星期五）上午10:00
友邦香港及澳門「AIA Vitality 健康程式」白金級及金級會員：5月7日（星期三）中午12:00
TEG Sport 網頁預先登記：5月9日（星期五）中午12:00
公開發售：5月12日（星期一）上午10:00