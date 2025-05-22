利用大學平台招聘實習生騙取津貼，8名大學生假裝獲聘毋須工作被捕

一名男子利用一間大學的求職平台，假意聘請8名本地大學生出任創科相關的短期實習職位，以騙取創新科技署轄下的創科實習計劃津貼約26萬元。案件中，8名假裝獲聘、毋須工作的大學生，連同一名主腦因串謀詐騙被捕。
警方在2024年11月接獲本港一間大學求助，指有一名男子在2023及2024年期間利用大學求職平台，分別以2間公司名義刊登創科實習職位廣告，聘請8名本地的本科生出任創科相關的短期實習職位。獲聘後，該男子向8名大學生表示，其實毋須實際工作，只要簽署一些文件假裝獲聘，就能獲得政府實習津貼。
會向學生發車馬費
男子其後向學生以銀行過數方式發出實習薪金以製造發薪證明。而每次公司發出薪金後，該男子就要求學生以現金方式退回全數薪金，同時亦會向每位學生發出500至1,000元的車馬費作報酬。該男子之後用相關文件申請計劃的實習津貼，在2023年6月至2024年9月期間先後提交資助申請，涉及金額約26萬元，其中約14萬元已獲批並匯入指定公司帳戶。
警方在昨日及今日採取行動，在全港各區拘捕7男2女，包括騙案主腦，以及其餘8名本地大學生。警方搜查涉案2間公司及被捕人住所，檢取一批電腦、電話及相關工作文件。被捕人年齡介乎19至28歲，報稱為公司董事及大學生，所有被捕人士獲准保釋候查。