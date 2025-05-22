利用大學平台招聘實習生騙取津貼，8名大學生假裝獲聘毋須工作被捕

一名男子利用一間大學的求職平台，假意聘請8名本地大學生出任創科相關的短期實習職位，以騙取創新科技署轄下的創科實習計劃津貼約26萬元。案件中，8名假裝獲聘、毋須工作的大學生，連同一名主腦因串謀詐騙被捕。

警方在2024年11月接獲本港一間大學求助，指有一名男子在2023及2024年期間利用大學求職平台，分別以2間公司名義刊登創科實習職位廣告，聘請8名本地的本科生出任創科相關的短期實習職位。獲聘後，該男子向8名大學生表示，其實毋須實際工作，只要簽署一些文件假裝獲聘，就能獲得政府實習津貼。