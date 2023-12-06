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2023-12-06 18:23:05

利用手遊招攬「課金」債仔假結婚　兩集團主腦判囚36月

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入境處高級入境事務主任丘智華。(直播截圖)

入境處高級入境事務主任丘智華。(直播截圖)

入境處搗破假結婚犯罪集兩名集團女主腦分別承認23項及17串謀欺詐罪，今(6日)在區域法院判監36個月。

入境處高級入境事務主任丘智華在判刑後講述案，他指該假結婚2007年起開始運作，涉及128宗假結婚案件，兩名集團主腦以屯門一個公共屋邨為基地，在區內公園、網吧發展社交網並利用手機遊戲擴大朋友圈子，當中不少人因為手機遊戲頻頻「課金」，導致欠債纍纍，兩集團主腦就會趁機招攬手遊「債仔」參與假結婚賺快錢，並在社交平台發放消息，吸引本地想搵快錢及內地欲往香港定居人士，再用一條龍方式安排相關人士假結婚，同時安排住宿及準備所需文件等。

借「寡佬紙」賺更高報酬    至少涉128宗案騙700萬

入境處指，涉案會向每名內地居民收取5至10萬元人民幣安排假結婚，估計共涉及逾700萬港元，並向參與假結婚的港人聲稱，給予5萬至10萬港元作為報酬，惟實質只支付5,000至2萬元。集團以年輕人為目標，看準年輕人在港未婚，可申請俗稱「寡佬紙」單身記錄，在內地可被視為真誠婚姻，並可向內地人要求更高報酬，至今最少安排128宗假結婚個案。

入境處在行動合共拘捕154人，包括93名本地居民及61名內地居民，年齡25至70歲，除2名集團主腦外，有12人已被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判監10至20個月，調查工作仍在進行不排除會有更多人被檢控。

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