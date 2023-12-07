利誘財困青年搵快錢假結婚 2主腦判囚36個月

部分青年打機成癮有人更因不斷課金致欠債纍纍，不法集團看準機會以「搵快錢」作招徠，利誘有經濟困難青年，訛稱假結婚可獲5萬至10萬港元作為報酬，惟實質只得5,000至2萬元。入境處早前搗破假結婚犯罪集團，兩名集團主腦分別承認23項及17項串謀欺詐罪，昨在區域法院判監36個月。
兩名主腦分別為70歲和64歲，二人屬朋友關係，因早前一宗案件而認識。假結婚集團在2007年起開始運作，以屯門一個公共屋邨為基地，在區內公園、網吧發展社交網絡，並利用手機遊戲擴大朋友圈子，當中有人因為沉迷手機遊戲不斷「課金」，致欠債纍纍；集團成員就趁機招攬手遊「債仔」參與假結婚賺快錢，同時亦會在社交平台發放消息，吸引本地想搵快錢及欲來港定居的內地人士，再用一條龍方式安排相關人士假結婚，同時安排住宿及準備所需文件等。
入境處於19年5月鎖定犯罪集團，並於同年8月起展開拘捕行動，共拘捕154人，包括78男76女，分別為93名香港居民，及61名內地居民，年齡25至70歲；集團最少安排128宗假結婚個案。參與假結婚的港人中，近半年齡介乎18至30歲；入境處估計集團看準年輕人在港未婚，在內地註冊結婚時亦容易獲信納為「真誠婚姻」，能對內地人開價更高獲更可觀報酬。
高級入境事務主任(調查行動)丘智華指，調查發現，涉案集團會向每名內地居民收取5至10萬元人民幣安排假結婚，估計共涉及逾700萬港元，並向參與假結婚的港人聲稱，給予5萬至10萬港元作為報酬，惟實質只支付5,000至2萬元。集團會額外以3,000元至1萬元的報酬利誘假結婚港人，協助內地人申請單程證及探親簽證。
除2名集團主腦外，有12人被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判監10至20個月。調查工作繼續，不排除會有更多人被檢控。