利誘財困青年搵快錢假結婚 2主腦判囚36個月

部分青年打機成癮有人更因不斷課金致欠債纍纍，不法集團看準機會以「搵快錢」作招徠，利誘有經濟困難青年，訛稱假結婚可獲5萬至10萬港元作為報酬，惟實質只得5,000至2萬元。入境處早前搗破假結婚犯罪集團，兩名集團主腦分別承認23項及17項串謀欺詐罪，昨在區域法院判監36個月。

兩名主腦分別為70歲和64歲，二人屬朋友關係，因早前一宗案件而認識。假結婚集團在2007年起開始運作，以屯門一個公共屋邨為基地，在區內公園、網吧發展社交網絡，並利用手機遊戲擴大朋友圈子，當中有人因為沉迷手機遊戲不斷「課金」，致欠債纍纍；集團成員就趁機招攬手遊「債仔」參與假結婚賺快錢，同時亦會在社交平台發放消息，吸引本地想搵快錢及欲來港定居的內地人士，再用一條龍方式安排相關人士假結婚，同時安排住宿及準備所需文件等。