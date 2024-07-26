到加沙協助救援 見一堆屍體疊門外 港護士盼戰爭早日結束

加沙戰事去年10月爆發，戰火持續至今已近十個月。5月初到加沙做救援工作的無國界醫生救援人員蘇衍霈(Krystal)坦言，首次駐守於戰爭地區的醫院工作，第一眼看到是「一堆屍體疊於門外」慘況，而駐守短短6周，工作人員曾因戰事，須3度撤離現場，待安全才再次進駐，外圍環境嚴峻；醫院完成重建數天，一名於戰火中痛失3名兒子的孕婦誕下嬰兒，在場醫護對有新生命出現感動落淚。

九成加沙人口因戰火而流離失所，被迫居住在擠擁的帳篷內。

相納塞爾醫院是加沙南部僅餘仍提供婦產科服務的醫院，該院現在平均每天接生25－30個新生嬰兒，接生數量比戰前還要多。

Krystal自小盼參與人道救援，在香港任職護士外，定期參與無國界醫生工作。今年5月初被派到加沙南部的納塞爾醫院(Nasser Hospital)，醫院於4月被以色列軍隊入侵破壞。她憶述，甫到醫院做重建時，目睹「一堆屍體疊於門外」，感十分悲傷。而當時當地糧食資源短缺，她得知有人僅食青草「果腹」，亦曾目睹有人為爭奪空投糧食開槍射殺他人。Krystal所處地區非絕對安全區，駐守短短6周，工作人員因戰事須三度撤離現場。

戰火無情，人間有愛，她透露，醫院重建不足一周，便有一名於戰火中痛失3名兒子的孕婦誕下嬰兒，院內醫護為迎來新生命感動落淚。惟兒童經歷戰火洗禮後帶來不可逆轉的創傷，她指，醫院為兒童設玩樂型治療，但有兒童繪畫時仍畫上炸彈及爛屋。除心理受創，亦有兒童遭暴力對待。她曾處理一名3歲在臨時帳篷遭性侵女童，對方更染有性病。她指要阻止不幸事件發生，戰爭必須立即停止。

無國界醫生(香港)傳訊主管陶曉琴呼籲以巴雙方應立即及持續停火、停止攻擊醫療人員及設施，以及令人道援助順利進入加沙。