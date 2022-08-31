到大灣區內地城市發展 41%港青願意創新高

鼓勵香港青年到大灣區發展的計劃愈來愈多，香港廣東青年總會(廣青總)的調查發現，認同大灣區發展規劃和願意到大灣區內地城市發展的香港青年分別佔35%和41%，創歷年新高。但逾七成港青亦有顧慮，包括擔心收入比香港低、不熟悉內地法律制度和內地醫療水平低。

廣青總聯合香港大學及明匯智庫，繼2017年、2018年及2020年後，第四度展開有關香港青年大灣區發展的調查，昨日公布《香港青年大灣區發展指數2021-2022｜就業篇》，今年中國(深圳)綜合開發研究院加入研究團隊，於去年12月至今年1月訪問約1,000名15至39歲的香港青年，並訪問了441名居住在廣東省的港青作輔助調查。

90%受訪者表示曾聽聞粵港澳大灣區發展規劃，較2020年(86%)高，亦比2017、2018年的不足五成，增幅近一倍。35%人認同和非常認同大灣區的發展規劃，較2020年(21%)和2018年(26%)的認同率顯著升高。至於願意去大灣區內地城市發展的青年比例，由2020年的22%升至2021年的41%。

廣青總主席霍啟山指，很高興青年對大灣區發展的認同愈來愈高。該會常務副主席郭基煇則表示，香港青年認同大灣區規劃和願意到大灣區內地發展比例的上升，是因由2019年谷底反彈，不願意和「不確定」者的比例持續下降，而該會亦有大量宣傳大灣區活動。

調查發現，受訪者的收入、教育程度、年齡與他們願意往大灣區內地城市發展的意願有關，包括月入5萬至5.99萬人士(76%)，30至39歲青年(逾四成)，學歷在兩端的青年(即49%擁碩士學歷或47%中學或以下)，有關青年組別的人較多願到大灣區發展。大灣區內地9大城市，港青認為深圳和廣州較吸引。但部分人仍有一定顧慮，包括擔心收入比香港低(74%)、不熟悉內地法律制度(73%)和內地醫療水平低(72%)，而83%人則期望在大灣區內地城市獲2萬元以上薪酬，其中更有49%期望薪酬逾3萬元。

廣青總就調查結果作多項建議，包括進一步擴大「回鄉證」在內地的應用範圍，完善「回鄉證」在銀行服務、企業註冊登記、內地購房、醫院網上預約看診、高鐵購票等方面的使用範圍，爭取大灣區內地城市認可香港副學士資歷，和促請各政策局統籌、推動兩地青年交流活動等。團隊亦已向新一屆政府提出青年相關的政策建議。