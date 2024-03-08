到新西蘭交流認識當地禁毒政策 禁毒領袖學院學員「減害」手段印象深

涉及毒品而被警方拘捕的青少年人數於2019至2021年間急升近3倍；為讓青少年及早認清毒害，香港警務處於3年前成立禁毒領袖學院，讓學員在受訓1年後透過多元活動推廣無毒文化至校園及社區。第二屆學員早前不單有機會到內地了解，表現優秀的10名青年更於上月到新西蘭交流，認識海外禁毒政策。有參與青年指，香港以「嚴打」的禁毒政策達致預防效果，新西蘭則以「減害」作手段，視為健康問題，將毒品禁治與毒品治療結合，更著重於宣傳、教育作預防的工作。
10名港青上月11至17日到新西蘭交流，行程包括參觀奧克蘭中央警察總部及認識新西蘭毒品政策。22歲的禁毒領袖學院學員卓俊羲分享，交流團讓他了解到世界另一端對毒品的看法和解決毒品問題的切入點都與香港有所不同，如香港以「嚴厲打擊」的禁毒政策達致預防效果，但新西蘭則主要以「減害」作手段，防止市民不知情地吸入有害物質，如在派對、演唱會等大型活動外設檢測站，讓市民自願檢測自己攜帶的毒品是否摻雜其他有害物質，避免他們因吸食不知名物質而死亡。
雖然在新西蘭吸食或持有毒品仍屬犯罪行為，警務處毒品調查科情報組總督察張嘉榮補充，新西蘭將吸毒視為健康問題，警方不會在檢測站拘捕自願檢測的市民，反而會在確認對方攜帶毒品後給予「減害」建議，讓市民再自行選擇是否繼續服用。此外，當地在2019年又通過一項增加警察酌處權的修正案，此後警察更可出於節省納稅人的錢等公共利益理由選擇將吸毒者轉介社工或衛生署。
此外，交流團也到訪過專門服務基層及邊緣青年的青年培訓機構Blue Light，了解機構如何為觸犯輕微毒品罪行的青少年提供更生方案及背後的理念。卓俊羲表示，當地機構會透過遊戲、團隊建立等方式為青少年培訓技能、領袖才能，並糾正和加強他們的守法意識，讓他明白這種方式的宣傳教育在禁毒方面也有高參考價值，盼能將理念帶到香港，增加香港青年在禁毒宣傳方面的討論空間。
新西蘭警察聯絡署代表︰香港學員分享亦有啟發
交流團到訪新西蘭，全程由當地警方代表帶領參觀包括新西蘭警察總部、地區警署、青年訓練機構等。來港分享的新西蘭警察聯絡署警務領事警司馬浩明指，新西蘭警隊與香港警隊就禁毒工作合作多年，雙方以不同形式提高青少年對毒品禍害的意識，預防濫藥，促成是次合作。他續指，新西蘭代表向他表示對香港為提升青少年對濫藥禍害的意識所作努力印象深刻，如香港學員分享在新西蘭較少被濫用的氯胺酮對膀胱造成的損害內容。他更稱，新西蘭原住民族毛利的長老接待學員後向他反映，期望當地社區也能舉辦類似禁毒領袖學院的計劃，培養當地青少年的禁毒意識。
學院成立3年培育200名青年禁毒領袖
禁毒領袖學院成立3年，培育200名青年禁毒領袖及舉行80項活動。張嘉榮介紹，學院每年會於全港挑選100名大學及中學生成為學員，透過歷奇、探訪懲教院所或戒毒機構等多元活動全面體驗及了解毒品知識、刑責、香港處理毒品問題的系統及架構等，並會配對導師，為學員成長及職業路向作指導；去年8月更首度帶領全部100名學員到內地交流，讓學員在2日1夜間到訪位於深圳的國家禁毒設施，了解國家禁毒政策等，並參觀高新科技企業，加深對國家發展的理解。完成訓練後的學員將禁毒信息推廣至校園及社區。