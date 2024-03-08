到新西蘭交流認識當地禁毒政策 禁毒領袖學院學員「減害」手段印象深

涉及毒品而被警方拘捕的青少年人數於2019至2021年間急升近3倍；為讓青少年及早認清毒害，香港警務處於3年前成立禁毒領袖學院，讓學員在受訓1年後透過多元活動推廣無毒文化至校園及社區。第二屆學員早前不單有機會到內地了解，表現優秀的10名青年更於上月到新西蘭交流，認識海外禁毒政策。有參與青年指，香港以「嚴打」的禁毒政策達致預防效果，新西蘭則以「減害」作手段，視為健康問題，將毒品禁治與毒品治療結合，更著重於宣傳、教育作預防的工作。

10名港青上月11至17日到新西蘭交流，行程包括參觀奧克蘭中央警察總部及認識新西蘭毒品政策。22歲的禁毒領袖學院學員卓俊羲分享，交流團讓他了解到世界另一端對毒品的看法和解決毒品問題的切入點都與香港有所不同，如香港以「嚴厲打擊」的禁毒政策達致預防效果，但新西蘭則主要以「減害」作手段，防止市民不知情地吸入有害物質，如在派對、演唱會等大型活動外設檢測站，讓市民自願檢測自己攜帶的毒品是否摻雜其他有害物質，避免他們因吸食不知名物質而死亡。

雖然在新西蘭吸食或持有毒品仍屬犯罪行為，警務處毒品調查科情報組總督察張嘉榮補充，新西蘭將吸毒視為健康問題，警方不會在檢測站拘捕自願檢測的市民，反而會在確認對方攜帶毒品後給予「減害」建議，讓市民再自行選擇是否繼續服用。此外，當地在2019年又通過一項增加警察酌處權的修正案，此後警察更可出於節省納稅人的錢等公共利益理由選擇將吸毒者轉介社工或衛生署。

此外，交流團也到訪過專門服務基層及邊緣青年的青年培訓機構Blue Light，了解機構如何為觸犯輕微毒品罪行的青少年提供更生方案及背後的理念。卓俊羲表示，當地機構會透過遊戲、團隊建立等方式為青少年培訓技能、領袖才能，並糾正和加強他們的守法意識，讓他明白這種方式的宣傳教育在禁毒方面也有高參考價值，盼能將理念帶到香港，增加香港青年在禁毒宣傳方面的討論空間。