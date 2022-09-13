到頂未？ 單日確診連跌4日 10歲腦癇症男童染疫入PICU

醫管局總行政經理何婉霞表示，男童一直有到醫管局就腦癇症覆診，但病情比較複雜，需要處方多於一種抗抽筋藥才能控制病情。正於PICU留醫的男童現時情況危殆；何婉霞解釋男童最初入院時使用高流量氧氣，以增加含氧量，但根據臨床標準情況需要轉為危殆。她又稱，男童的父母、外公和6歲妹妹亦染疫，料家庭為男童的感染源頭，至於妹妹正接受居家隔離。

單日確診數字連續4日下跌，亦是8月下旬以來再次重回8,000宗以下水平。一名已接種兩劑科興疫苗、本身有腦癇症的10歲男童，上周五(9日)快速測試呈陽性，其後因出現發燒、咳嗽和氣促等病徵，周日(11日)到指定診所求醫，再獲轉介到瑪嘉烈醫院留醫。他入院後神志轉差，但電腦掃描結果初步顯示正常。

本港昨增7,938宗新冠肺炎確診，單日數字連跌4日，今波疫情是否快將見頂？衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診數字有少許靠穩及回落跡象，但仍要密切留意是否與連日假期有關，以及假期後會否反彈等因素。另外，一名本身患腦癇症的10歲男童，染疫後出現嘶哮症、發燒和氣促等病徵，目前在兒童深切治療部(PICU)留醫，情況危殆。對於有專家質疑強制檢測公告的成效，促請政府取消有關安排，當局僅指會考慮各專家意見。

BA.5和BA.2.2共佔比率約88%

衛生防護中心昨錄得7,772宗本地病例，多10間老人和殘疾院舍錄得共11宗個案，有54名院友需要檢疫。有4間學校的個別班級因錄得多宗個案，需要暫停面授課一周，包括長沙灣天主教南華中學6A班、錦田通德學校5A班等。張竹君說，近兩日確診數字雖有一些靠穩和回落跡象，但未知是否與長假期有關，需視乎假期後疫情會否反彈，以及變異病毒株Omicron BA.5所佔比率是否到頂有關。當局公布最新變異病毒株感染比例，BA.5和BA.2.2分別佔約68%和20%，其餘12.4%屬BA.4或BA.2.12.1。

醫管局昨公布多11宗離世個案，死者年齡介乎61至93歲，其中一人已打齊三針。何婉霞稱，一名77歲男死者生前除染疫外，肚內也有血動脈瘤，離世時同時有血管瘤爆破、失血的情況，是昨日公布中唯一死因不肯定與新冠關係個案。

專家質疑「強制檢測公告」成效

政府推出強制檢測公告接近兩年，近月「上榜」的地點除因個案較多之外，也有污水病毒含量較高的大廈。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目指出，本港現每周都有近8萬宗確診，基本上所有污水均含新冠病毒。他續說，政府容許確診者居家隔離，意味某程度上港府已接受大廈內有傳播，認為其他住戶要接受強制檢測的政策有矛盾。

何栢良稱，港府防疫重點已改為減重症和死亡，而非不容許社區有傳播鏈，認為動用龐大資源後揪出的個案，如只佔整體確診數字很小比例，成效就會變低。他促請政府應取消發出已失去原有意義的強制檢測公告，甚至停止「圍封強檢」，避免加劇市民抗疫疲勞。張竹君昨回應時，僅稱政府會就防疫政策考慮各專家意見，如有改變便會公布。就涉及強制檢測公告而揪出的個案數字，政府回覆查詢時指沒有備存相關數字，僅稱社區檢測中心及流動採樣站在過去一周，平均每日核酸檢測數量超過15萬人次，陽性比率為1.8%。

另外，康文署宣布西貢戶外康樂中心今日起再度暫停開放，以作抗疫用途。衛生署回覆查詢時表示，場地將用作猴痘密切接觸者的檢疫中心，徵用場地的時間將視乎猴痘的本地傳播情況而定。