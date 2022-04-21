制裁約束｜YouTube終止競選帳戶 李家超：更堅信在做正確事

行政長官選舉唯一候選人李家超，其YouTube帳戶昨晨突被Google終止使用。競選辦引述Google說法，指有關帳戶違反出口制裁政策，無法還原。李家超形容美國對他的制裁是霸凌行為，強調不會理會有關制裁，「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱。」
李家超昨回應指，對無法使用某些媒體感到失望，但不影響選舉工程，因為有很多渠道、方法接觸市民及講解施政理念。他認為，美國政府因他的維護國家安全工作做出的所謂制裁，是無理、霸凌和刻意施壓，意圖令他有所猶豫，但他嗤之以鼻。他強調：「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱，所以我唔會理會佢哋制裁。」
競選辦主任譚耀宗則引述Goolge的說法，指有關帳戶違反出口制裁政策。他事前未有收到通知，相關帳戶已無法還原，對有關決定感到遺憾，並批評做法毫無道理。
Meta︰營運須受美國法例約束
李家超的Facebook和Instagram競選專頁至截稿時仍然運作，相關社交平台母公司Meta指，李仍可繼續使用有關專頁和帳戶，但不能使用任何現存的支付行為服務。Meta又稱，作為美國公司，營運必須受到美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。
特首林鄭月娥、時任保安局長李家超、律政司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等因實施《港區國安法》而遭到美國政府制裁。林鄭月娥曾表示，對於美國制裁一笑了之，嗤之以鼻。
就日前公布的148名主席團及顧問團成員，李家超指他們全為德高望重、有豐富經驗及有能力的人士，對他們加入感到鼓舞，令他對選舉工程有更大信心。譚耀宗則預告，李家超將於月底發布政綱。