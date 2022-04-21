制裁約束｜YouTube終止競選帳戶 李家超：更堅信在做正確事

行政長官選舉唯一候選人李家超，其YouTube帳戶昨晨突被Google終止使用。競選辦引述Google說法，指有關帳戶違反出口制裁政策，無法還原。李家超形容美國對他的制裁是霸凌行為，強調不會理會有關制裁，「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱。」

李家超昨回應指，對無法使用某些媒體感到失望，但不影響選舉工程，因為有很多渠道、方法接觸市民及講解施政理念。他認為，美國政府因他的維護國家安全工作做出的所謂制裁，是無理、霸凌和刻意施壓，意圖令他有所猶豫，但他嗤之以鼻。他強調：「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱，所以我唔會理會佢哋制裁。」

競選辦主任譚耀宗則引述Goolge的說法，指有關帳戶違反出口制裁政策。他事前未有收到通知，相關帳戶已無法還原，對有關決定感到遺憾，並批評做法毫無道理。