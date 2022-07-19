刷單員騙案｜一日3女連環中招共損失逾110萬

本港昨日有3名女子先後墮求職騙局，合共損失逾110萬元。3名女先分別在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物推高商家名氣以賺取佣金，先後按指示將款項存入指定帳戶，對方其後均失去聯絡，3人始懷疑受騙，報警求助，案件列以欺騙手段取得財產。

警方昨日下午約3時接獲一名18歲外籍女子報案，事主早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，充當網上推銷員賺取佣金，按指示前後將13萬港元存入至對方指定的多個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金，惟其後失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。案件由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

一名30歲本地女子於昨日下午約6時報案，她同樣按指示前後將約12萬港元存入至對方指定的6個帳戶以作平台購物之用，惟騙徒事後失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。案件由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方昨晚約9時接獲一名34歲本地女子報案，她亦按騙徒指示前後將86萬港元存入至對方指定的多個帳戶以作平台購物之用，事後亦與騙徒失去聯絡，事主懷疑受騙，於是報案。案件由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。