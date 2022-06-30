刷單員騙案｜一男一女充當「網上刷單員」墮騙局失款逾20萬元

警方昨日(29日)晚上先後接獲一名34歲男子及29歲女子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當「網上刷單員」於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，分別交由旺角警區刑事調查隊第八隊及油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

男女受害人共失款20.5萬元

涉及34歲男子的案件，受害人按指示將約20.4萬元存入對方指定的7個戶口作平台購物之用，騙徒曾向受害人發放佣金，惟受害人其後再將款項存入戶口後，便與騙徒失去聯絡，受害人懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約16.8萬元。至於涉及29歲女子的案件，受害人按指示將合共約3.7萬元存入對方指定的4個銀行戶口，以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙遂報案。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告多以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。