刷單員騙案｜兩男接連「中招」共損失近40萬元

本港再發生刷單員騙案，兩名事主合共損失近40萬元，暫時未有人被捕。

分9次將11.6萬存入3個指定戶口

警方昨晚(27日)約9時接獲一名35歲外籍男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上平台刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人遂按指示將合共約11.6萬元，分9次存入對方指定的3個戶口以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙遂報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

多次將28.2萬存入5個指定戶口

另外，警方昨日(27日)接獲一名35歲姓黃男子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上平台刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。受害人遂按指示將合共約282,700元，分多次存入對方指定的5個戶口以作平台購物之用。為獲取受害人信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金，惟騙徒其後不斷要求受害人支付更多金錢時，受害人懷疑受騙遂報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。